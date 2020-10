Ružinov buduje chodníky niekde aj zo zatrávňovacích dlaždíc

Bratislava 25. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov pristúpil na niektorých miestach k budovaniu nových chodníkov zo zatrávňovacích dlaždíc. A to najmä tam, kde chodníky chýbajú a obyvatelia domov vychádzajú z vchodov priamo na cestu. Mestská časť takýmto spôsobom spevňuje vychodený terén na tráve, podľa samosprávy ide o rýchle, lacné, efektívne a ekologické riešenie, keďže povrch je vodopriepustný.



"Mnohé ružinovské sídliská boli postavené perfektne, priestranne, so zeleňou. Ale občas aj tak, že z vchodov sa vychádza priamo na priľahlú cestu, bez chodníka. V 60. a 70. rokoch bolo áut oveľa menej, dnes to však začína byť problém," konštatuje starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.



Postaviť nový klasický chodník sa podľa neho dá, ale vyžaduje si to zdĺhavé vybavovanie, často to nie je ani možné pre nevyrovnané či súkromné pozemky. "Niekedy sa nám dokonca pohádajú aj susedia, keď časť z nich nový chodník požaduje, iná skupina však nesúhlasí so zabratím časti predzáhradky pre asfaltovanie," vysvetľuje Chren. Preto sa mestská časť rozhodla začať spevňovať vychodený terén novými chodníkmi zo zatrávňovacích dlaždíc. "Takéto spevnenie terénu prospieva aj vizuálne. Chodníky však nie sú určené na parkovanie," dodáva.