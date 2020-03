Ružinov distribuuje rúška pre seniorov, pripravuje aj iné formy pomoci

Bratislava 24. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov distribuuje v týchto dňoch rúška pre najohrozenejších seniorov žijúcich v tejto mestskej časti. Dobrovoľníci balia rúška na miestnom úrade pre takmer tisíc seniorov, do schránok by mali byť rozdistribuované v utorok a v stredu (25. 3.). V najbližších dňoch chce samospráva v súvislosti so šírením nového koronavírusu spustiť aj ďalšie formy pomoci.



"Dobrovoľníci už dnes od rána balia rúška pre takmer tisíc najohrozenejších seniorov v Ružinove, ktorých máme dobre zmapovaných v našich databázach. Ďalšie formy pomoci spustíme v najbližších dňoch - v obrovskom Ružinove s 21.500 seniormi je to enormne ťažká úloha, ale zvládneme to," píše ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti.



Šéf miestnej samosprávy zároveň poznamenáva, že mnoho ľudí sa snaží pomoc zneužívať. "Nie sme hotelová služba. Sme tu pre tých, ktorí si naozaj nedokážu pomôcť sami, sú imobilní, slabí, chorí, osamelí, bez rodiny," zdôrazňuje Chren, ktorý apeluje na susedskú pomoc a spolupatričnosť.



Prostredníctvom sociálnej siete sa dá na neho obrátiť v prípade, ak obyvatelia vo svojom okolí poznajú seniora, či iného človeka v núdzi alebo karanténe, ktorý si nedokáže pomôcť sám. Obrátiť sa na neho môžu aj tí, ktorí by chceli prispieť plachtami či bavlnou na ochranné rúška. "Aj v Ružinove už šijeme rúška. Vďaka dobrovoľníckej ponuke sme vypratali doteraz nevyužívaný priestor na Mesačnej a od piatka tam už funguje provizórna krajčírska dielňa," podotýka Chren.



Na pomoc vyzýva aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. "Potrebujeme šikovných ľudí, ktorí vedia šiť. Máme látky, máme vzory. Prípadne, ak neviete šiť, môžete prispieť látkou. Napíšte mi," uvádza na sociálnej sieti s tým, že na pomoc oslovuje firmy, menšie dielne aj jednotlivcov.



Zbierku ručne šitých rúšok pre osamelých seniorov, ľudí s ťažkým telesným postihnutím a ľudí s vážnym chronickým ochorením spustila začiatkom týždňa Petržalka. Tí, ktorí chcú ušité rúška darovať, môžu ich doniesť každý deň k Dennému centru na Osuského ulici v čase od 9.30 do 13.00 h.



"Každý deň bude pred týmto centrom pripravená nádoba na rúška. Po ich zozbieraní mestská časť zabezpečí ich sterilitu a distribúciu osamelým rizikovým skupinám obyvateľov," informuje mestská časť, ktorá v súvislosti s pomocou zo strany dobrovoľníkov zriadila aj e-mailovú adresu pomahame@petrzalka.sk