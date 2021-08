Ružinov hľadá priestory pre materskú školu, vyhlásil verejnú súťaž

Bratislava 11. augusta (TASR) – Bratislavský Ružinov vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na nájom priestorov budúcej materskej školy. Aj takto chce zvýšiť kapacity svojich škôlok, keďže na vybudovanie dostatočného počtu vo vlastnej réžii nemá dostatok priestorov ani financií. Priestor by sa mal nachádzať v Trnávke alebo Nivách, podmienkou však je, že bol právoplatne skolaudovaný na účel škôlky.



"Ako mestská časť chceme, aby sa aj developeri, ktorí tu stavajú, tiež podieľali aj na vzniku nových škôlok. S viacerými developermi rokujeme o tom, aby nám poskytli priestory v nových projektoch," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



V niektorých prípadoch vyrokovala mestská časť 50-percentnú zľavu na kúpu, v niektorých má ísť o dočasné riešenie formou nájmu. Ten však samospráva nevie ani nemôže uzatvoriť na priamo, musí to urobiť cez verejnú súťaž. "Je dobré urobiť takúto súťaž, pretože môžeme nájsť nielen jeden priestor, ale aj viacero, kde by sme mohli veľmi rýchlo, ešte počas tohto roka otvoriť nové škôlky," poznamenal Chren.



Mestská časť v tomto prípade hľadá priestor s podlahovou plochou minimálne 290 štvorcových metrov. Prináležať k nemu musí aj vonkajší priestor pre predpokladaný počet 40 detí, kde by malo byť ihrisko a trávnatá plocha. Vonkajší priestor musí byť oplotený a určený na užívanie výlučne zo strany škôlky. Priestor nemôže byť zaťažený žiadnou ťarchou, právom tretej osoby ani dlhom či nedoplatkami. V čase podávania návrhu musí byť priestor zároveň vybudovaný.



"Očakávaná cena, ktorú sme za prenájom takéhoto priestoru na škôlku ochotní zaplatiť, sa aj priamo v súťaži pohybuje zhruba na úrovni jednej polovice trhového nájmu," podotkol Chren. Argumentuje aj tým, že veľa detí pribúda totiž aj na tých miestach, kde prebieha "masová" výstavba, preto by sa aj jednotliví developeri mali spolupodieľať na zvyšovaní kapacít škôlok.



Mestská časť dokáže každý rok vytvoriť vo svojich materských školách približne 100 miest. Vo svojej pôsobnosti má 12 materských škôl.