Ružinov má koncepciu práce s mládežou, vznikla spolu s mladými
Bratislava 17. januára (TASR) - V bratislavskom Ružinove vznikla koncepcia rozvoja práce s mládežou, ktorá prináša konkrétne riešenia pre kvalitnejší život mladých ľudí. Dokument je výsledkom projektu Ružinov pre mladých, v rámci ktorého sa počas roka 2025 zapojili desiatky mladých Ružinovčanov do diskusií, workshopov či prieskumov.
„Mladí ľudia nám ukázali, že keď dostanú priestor, dokážu pomenovať problémy veľmi presne a ponúknuť praktické riešenia. Výstupom projektu nie je len dokument, ale aj trvalý mechanizmus dialógu - poradná skupina, ktorá bude hlasom mladých v Ružinove,“ konštatujú realizátori projektu.
Koncepcia vychádza z analytickej časti, ktorá popisuje potreby mladých v oblastiach verejných priestorov, športu, kultúry, dopravy, bezpečnosti, vzdelávania a participácie. Mladí najčastejšie spomínali potrebu moderných ihrísk, dostupných športovísk či bezpečných priechodov, ale aj väčšieho počtu kultúrnych podujatí, oddychových zón, podpory duševného zdravia i jednoduchších možností zapojiť sa do rozhodovania.
Analytická časť takisto ukázala silný dopyt po lepšej komunikácii so samosprávou a možnostiach, ako ovplyvniť dianie v mestskej časti. Výsledkom projektu je tak aj vznik mládežníckej poradnej skupiny, ktorá má slúžiť ako nový komunikačný most medzi mladými a samosprávou.
Projekt Ružinov pre mladých vznikol ako odpoveď na dlhodobo nízku účasť mladých ľudí na verejnom dianí a rozhodovacích procesoch v samospráve. Jeho cieľom je posilniť občiansku angažovanosť mladých v mestskej časti a vytvoriť podmienky na to, aby sa mohli zapájať do rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. Základom projektu je presvedčenie, že mladí ľudia majú čo povedať a ich názory a potreby si zaslúžia byť vypočuté a zohľadnené.
Projekt Ružinov pre mladých je financovaný z programu Erasmus+ v oblasti mládeže a športu a realizuje ho Asociácia pre neformálne vzdelávanie spolu s partnermi. Bližšie informácie vrátane výstupov projektu sú na webovej stránke www.ruzinovmladym.sk.
