Ružinov mení počet školských obvodov, po novom bude mať len jeden

Bratislava 1. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov bude mať po novom jeden školský obvod. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré znižuje počet školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti z doterajších deväť. Dôvodom zmeny je fakt, že kapacitné možnosti škôl v súvislosti s pribúdajúcim počtom obyvateľstva neboli vždy rovnomerne rozložené. Samospráva sa pri tomto kroku inšpirovala riešením z Trenčína.



Mestskej časti podľa starostu Martina Chrena záleží na tom, aby do základnej školy dokázala umiestniť každé ružinovské dieťa, čo však nie je jednoduché, keďže školy narážajú na kapacitné problémy. Kľúčovým riešením je výstavba nových škôl, respektíve nových školských pavilónov. "V medzičase" sa však podľa neho naráža na problém, že školské obvody jednotlivých škôl sa nikdy nedali po uliciach presne stanoviť tak, aby počet detí, ktorý na tých uliciach býva, presne sedel s počtom, ktorý vie daná škola prijať.



"Preto sa vždy robí to, že keď niektoré školy majú väčší záujem detí, než reálne vedia prijať, tak sa rozprávalo s rodičmi a hľadalo sa umiestnenie v najbližšej možnej voľnej škole. Bolo to ale na hrane zákona. Týmto spôsobom to vlastne legalizujeme," uviedol pre TASR Chren. Zároveň bolo doplnené pravidlo, že vždy sa bude zohľadňovať vzdialenosť od miesta bydliska a dopravná dostupnosť. Dôrazne sa bude dbať aj na to, aby sa nestalo, že dieťa z inej časti Ružinova, inej mestskej časti či obce bude uprednostnené pred dieťaťom bývajúcim v blízkosti školy. "Tomu určite zabránime," zdôraznil.



Pri riešení situácie hľadala mestská časť rôzne alternatívy, inšpiráciu pri navrhovanom kroku našla v meste Trenčín. "Krajské mesto Trenčín je síce menšie ako Ružinov, ale je predsa porovnateľné. Toto riešenie je tam osvedčené a dlhodobo tam funguje. Preto sme to s nimi konzultovali a snažili sme sa z ich dobrých skúseností poučiť," poznamenal Chren.



Mestská časť Ružinov je zriaďovateľom deviatich základných škôl.