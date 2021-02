Ružinov od pondelka otvorí prvý stupeň na ôsmich základných školách

Bratislava 11. februára (TASR) - Bratislavský Ružinov otvára od pondelka (15. 2.) prvý stupeň na ôsmich z deviatich základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozhodnutím hygienikov zostáva zatvorená Základná škola (ZŠ) Medzilaborecká. Školy budú z prevádzkových dôvodov otvorené len na polovicu, mestská časť argumentuje aj vyššou bezpečnosťou. Nástup detí do školy bude dobrovoľný, podmienkou však bude test na ochorenie COVID-19 a čestné prehlásenie.



"Rodičia, ktorí chcú a potrebujú svojich prvákov až štvrtákov dať do školy, tak môžu urobiť. Rodičia, ktorí svoje dieťa do školy ešte dať nechcú, ich do školy nemusia dať. Na vyžiadanie im škola dá potvrdenie, ktorým nestratia nárok na OČR. Podmienkou je komunikovať dištančné vzdelávanie so školou, aby to nebolo považované za záškoláctvo," informuje starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.



Pred samotným otvorením škôl podnikne mestská časť viaceré kroky na zvýšenie bezpečnosti. Všetci učitelia, ktorí budú od budúceho týždňa priamo v školách s deťmi, absolvujú v piatok (12. 2.) RT-PCR testy, ktoré preplatí samospráva, každý z nich dostane zároveň respirátory FFP2. "Spolu so školami pracujeme na zabezpečení 'pľuvacích' antigénových testov, ktorými by sa mohli deti priebežne testovať už koncom budúceho týždňa," poznamenal Chren.



Mestská časť podľa starostu intenzívne komunikuje s ďalšími dvoma najväčšími mestskými časťami, Petržalkou a Starým Mestom. Podľa jeho vyjadrení sa zhodli na veľmi podobnom postupe. "Opatrný, bezpečný, pozvoľný návrat do škôl, bez nátlaku na rodičov sa nám javí ako najsprávnejšia cesta, zohľadňujúca záujmy zdravia aj záujmy vzdelávania detí," podotkol Chren poznamenajúc, že by boli radi, keby im niečo také "odporučila nejaká autorita a nemuseli sme to vymýšľať sami, korčuľujúc v šedej zóne a na hrane nariadení a pravidiel". V Petržalke by malo rozhodnutie padnúť v piatok.



Viaceré bratislavské mestské časti už informujú rodičov, že od pondelka neotvoria školy ani škôlky. Poukazujú pritom na odporúčanie regionálneho hygienika školské zariadenia neotvárať i na aktuálnu pandemickú situáciu v hlavnom meste. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo štvrtok oznámil, že ani po stredajšom (10. 2.) zasadnutí vlády a zasadnutí regionálneho krízového štábu sa nepodarilo zabezpečiť, aby otváranie škôl v Bratislave prebiehalo predvídateľne a koordinovane. Regionálny hygienik podľa neho nevydal nariadenie a aj na nasledujúci týždeň platí iba jeho odporúčanie neotvárať školy v Bratislave pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu.



Primátor označil za vysoko pravdepodobné, že bratislavskí školáci zostanú aj budúci týždeň doma, ak chodia do niektorej z verejných škôl. "Starostky a starostovia mestských častí totiž v tejto situácii považujú dištančnú formu štúdia za bezpečnejšiu. Niektorí z nich sú však pripravení tam, kde situáciu v nasledujúcich dňoch lokálne vyhodnotia ako menej rizikovú, školy otvoriť (napríklad Staré Mesto)," uviedol Vallo. Primátor preto odporúča rodičom, aby sledovali informácie jednotlivých bratislavských mestských častí alebo priamo škôl.