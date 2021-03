Ružinov odhalil prípady možného týrania seniorov v domove dôchodcov

Bratislava 21. marca (TASR) – V domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove odhalili prípady možného týrania seniorov. Ide zatiaľ o dva prípady. Starosta Ružinova Martin Chren a poverená riaditeľka zariadenia Mária Mattovič Straková, ktorá nahradila bývalé vedenie, podali trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby. Pre TASR to uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.



"Odovzdali sme polícii veľmi podrobnú dokumentáciu dvoch prípadov a hneď ako nové vedenie zariadenia preverí ďalšie podozrenia, okamžite doručíme aj túto dokumentáciu. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tieto prípady dôkladne prešetrili a aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo," zdôraznil Chren s tým, že počas celého vyšetrovania poskytne mestská časť orgánom činným v trestnom absolútnu súčinnosť.



Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady klientov a zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus. Situácia týkajúca sa personálu bola totiž podľa mestskej časti natoľko kritická, že zariadenie nedokázalo zabezpečiť starostlivosť o klientov.



"Vtedy sa takmer po roku od začiatku pandémie, keď do zariadenia nemal prístup nik zvonku, teda ani príbuzní, ale ani zamestnanci zriaďovateľa, dostali do budovy aj iní ľudia ako zamestnanci, respektíve lekári privolaní ku konkrétnym prípadom," priblížil Chren. Po zisteniach intervenčných tímov nastúpil začiatkom marca do zariadenia krízový manažment, ktorý vedie riaditeľka Ružinovského domova seniorov (RDS) na Sklenárovej ulici, najväčšieho zariadenia svojho druhu na Slovensku, ktoré je tiež jedným z najvyššie hodnotených zariadení.



Krízový manažment začal okamžite preverovať a dokumentovať všetky podozrivé prípady. V dvoch prípadoch boli zdokumentované hematómy, tržné rany či znaky dehydratácie. Podľa starostu nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie prípady. Ak sa potvrdia, budú do trestného oznámenia doplnené.



"Záleží nám na tom, aby sa naši klienti cítili bezpečne, aby ich príbuzní vedeli, že sú v dobrých rukách a aby sa nik z nich nepozeral s nedôverou na drvivú väčšinu zamestnancov, ktorí sú trpezliví, starostliví, chápaví a profesionálni," poznamenal Chren. Kľúčové podľa neho tiež je, aby bola vyvodená zodpovednosť. Starosta zároveň potvrdil, že zamestnanci, ktorí boli podozriví z takéhoto správania, už v zariadení nepracujú.