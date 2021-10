Ružinov odkúpi 12,7 ha pozemkov na Ostredkoch, zabráni tak výstavbe

Bratislava 2. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov odkúpi na Ostredkoch, jednom z najväčších sídlisk mestskej časti, od súkromného vlastníka 12,7 hektára pozemkov za 3,75 milióna eur. Ide o približne tretinu celého sídliska. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci. Má sa tým zabrániť výstavbe plánovaných 12 bytových domov, proti ktorej spísali obyvatelia petíciu. Pre mestskú časť to znamená zároveň realizáciu viacerých projektov.



"Ružinovu sa podarilo dohodnúť odkúpenie týchto pozemkov, ktoré majú znaleckú hodnotu takmer 30 miliónov eur za takmer desaťnásobne nižšiu cenu. Pre Ostredky to znamená veľmi veľa. Je to zavŕšenie takmer desaťročného boja obyvateľov za to, aby získali svoje sídlisko späť," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martina Chren.



Dohoda pre mestskú časť znamená napríklad opravu veľkých parkovísk popri Starej Trnavskej, vybudovanie križovatky Maximiliána Hella – Trnavská cesta, vrátane rozšírenia komunikácie Maximiliána Hella. Vysporiadať sa budú môcť pozemky pod niektorými bytovými domami v lokalite, ako aj pod hospodárskymi budovami s možnosťou ďalšieho využitia napríklad na rozšírenie kapacít pre jasle, škôlku, seniorské centrum či komunitné aktivity.



Samospráve sa tiež otvára možnosť zveľadenia parkov, zrevitalizovania námestia či rekonštrukcie detských ihrísk. Vysporiadať by sa mohli tiež všetky komunikácie na rozšírenie parkovacích miest. Do vlastníctva mestskej časti sa zároveň vráti viac ako 10.000 metrov štvorcových územia Parku Ostredky, kde sa počíta s obnovou verejných toaliet.



Pozemky sa nachádzajú v priestore ulíc Jadrová, Rovníková, Dr. Vlada Clementisa, Maximiliána Hella, Drieňová, Jesenná, Meteorová, Stálicová, Trnavská cesta, Kozmonautická, Zimná, Radarová, Mesačná. Pozemky sa nachádzajú pod bytovými domami, v okolí bytových domov, v okolí materskej školy na Stálicovej ulici, pod parkoviskami a nezastavaným plochami so zeleňou v sídlisku.



Na území, kde sa mala realizovať výstavba, sa mestskej časti podarilo v minulosti presadiť dočasnú stavebnú uzáveru.