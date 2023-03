Ružinov odstránil za posledné dva roky 360 z 399 autovrakov

Bratislava 30. marca (TASR) - Bratislavský Ružinov odstránil za posledné dva roky zo svojich ulíc 360 z 399 autovrakov. Je to 90 percent všetkých dlhodobo odstavených vozidiel na komunikáciách v správe mestskej časti. Najviac takýchto áut je nahlasovaných na Štrkovci, Trávnikoch a Trnávke. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Najviac odťahov sa robí na Trnávke a Štrkovci, výzvy najlepšie zaberajú na Trávnikoch," približuje samospráva.



Za ďalší zaujímavý fakt, ktorý vyplynul z porovnania, považuje aj vplyv zavedenia parkovacej politiky. Poukazuje na to, že hoci počty vrakov v Starom Ružinove, na Nivách a v Ružovej doline klesli na minimum, celkové množstvo v rámci mestskej časti sa nezmenilo. "Je zrejmé, že niektorí majitelia ich len presunuli o niekoľko ulíc ďalej, teda do iného obvodu alebo mestskej časti," podotýka samospráva.



Mestská časť môže riešiť odťahy len na komunikáciách, ktoré má v správe. V prípade, že ide o komunikáciu hlavného mesta, rieši to bratislavský magistrát. Treba ho kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@bratislava.sk. Ak je to súkromný pozemok, respektíve pozemok, ktorý patrí inej inštitúcii, zodpovednosť za riešenie danej veci má jeho majiteľ. "Neplatí teda často rozšírený názor, že miestny úrad musí vyriešiť všetko, čo sa deje na území mestskej časti," odkazuje samospráva.