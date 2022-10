Ružinov odstraňuje nebezpečnú omietku z domu na Záhradníckej ulici

Bratislava 20. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov začal vo štvrtok ráno odstraňovať nebezpečnú opadávajúcu omietku z "domu hrôzy" na Záhradníckej ulici. Robí tak v rámci náhradného výkonu exekučného rozhodnutia miestneho stavebného úradu. Náklady bude mestská časť vymáhať od majiteľa budovy. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Dom ohrozuje už veľmi dlho obyvateľov, ktorí chodia okolo. Priamo na zastávku, veľmi frekventovanú pri trhovisku Miletičova, tam padajú veľké kusy omietky," skonštatoval Chren.



Mestská časť v minulosti viackrát vyzvala majiteľa na nápravu. Ten však dlhodobo ignoroval viaceré výzvy stavebného úradu na odstránenie nebezpečného stavu, nerešpektoval ani právoplatné rozhodnutie o nariadení jej odstránenia. Samospráva sa preto obrátila aj na exekútorský úrad so žiadosťou o nútený výkon nápravy. Exekútor vydal exekučný príkaz na odstránenie nebezpečnej omietky a výkonom poveril mestskú časť.



"Zamestnanci ružinovského podniku verejnoprospešných služieb odstraňujú pomocou dvoch plošín opadávajúcu omietku, ohrozujúcu život a zdravie občanov," priblížil Chren. Práce by mali trvať približne jeden deň. Náklady na ne, ako aj likvidáciu stavebného odpadu si mestská časť bude uplatňovať u majiteľa budovy v rámci exekučného konania.



Schátraná budova sa nachádza blízko trhoviska Miletičova, je dlhodobo v zlom stave a opadávajúca omietka ohrozuje okoloidúcich. Vlani v apríli sa napríklad na sociálnej sieti objavilo video zachytávajúce padajúcu omietku z domu na zastávku MHD. Mestská časť zároveň podala v minulosti trestné oznámenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Polícia trestné oznámenie síce v prvom kroku odmietla, prokuratúra jej ho však vrátila na ďalšie konanie.