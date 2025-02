Ružinov opäť udelí verejné ocenenia osobnostiam, jedno in memoriam

Bratislava 28. februára (TASR) - Bratislavský Ružinov opäť udelí verejné ocenenie osobnostiam za ich tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti. Udelených bude päť ocenení, z toho jedno in memoriam. Laureátov schválili vo februári miestni poslanci. Oceňovanie sa uskutoční 26. marca.



"Mestská časť pravidelne odovzdáva ocenenie, ktoré patrí ľuďom, ktorí žili alebo pôsobili v Ružinove a dosiahli významné úspechy. Tento rok sme schválili piatich ocenených, v zásade ide o osobnosti buď v oblasti vedy, školstva alebo kultúry," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Ocenenie dostane Eleonóra Vančíková Kapasná, zakladajúca členka folklórneho súboru Karpaty, sólistka umeleckého súboru Lúčnica i mnohých ďalších, hlasová pedagogička či speváčka slovenských ľudových piesní. Vychovala viac ako 300 speváčok, reprezentovala SR na viac ako 50 medzinárodných festivaloch vo viac ako 20 krajinách sveta.



Ocenenie si prevezme aj Ivan Janotka, medzinárodne akceptovaný expert v oblasti výskumu cementu, puzolánových prímesí a technológie betónu. Bol účastníkom svetových konferencií, písal odborné články a publikácie. Je držiteľom ocenenia Osobnosť vedy a techniky SR.



Laureátom sa stane aj Pavol Kukla, ktorý hral v popredných futbalových kluboch. Venuje s deťom od troch do 13 rokov, vychováva mladých futbalistov.



Ocenená bude aj Viera Kováčová, ktorá pôsobí v školstve. Pôsobila ako učiteľka, vedúca referátu metodiky škôl i vedúca školského úradu v Ružinove. Podporovala vedenie škôl pri zapájaní sa do rôznych projektov a stojí za ňou aj snaha o získanie asistentov učiteľa, školského psychológa a špeciálneho pedagóga pre prácu v škole.



Ocenenie in memoriam udelia hercovi Jurajovi Sarvašovi, ktorý bol Ružinovčanom od študentských čias. Ako súčasť hereckého súboru v SND pôsobil 35 rokov, účinkoval i v rozhlase, televízii a dabingu, pôsobil aj ako pedagóg. V roku 1984 získal titul zaslúžilý umelec, v roku 2009 mu udelili štátne vyznamenania Pribinov kríž II. triedy a v roku 2013 získal ocenenie Knižnice Ružinov - Rytier dobrej knihy.