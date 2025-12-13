< sekcia Regióny
Ružinov opäť udelí verejné ocenenia osobnostiam, jedno in memoriam
Ocenenie dostane básnik, prozaik, filmový a televízny scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež, pedagóg a redaktor Dušan Dušek.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavský Ružinov opäť udelí verejné ocenenie osobnostiam za ich tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti. Udelených bude päť ocenení, z toho jedno in memoriam. Laureátov schválili tento týždeň miestni poslanci. Oceňovanie sa uskutoční na jar 2026.
„Každý rok udeľuje mestská časť ocenenie osobnostiam, ktoré sa buď zaslúžili o rozvoj Ružinova alebo o rozvoj a pokrok v oblastiach a vďaka ktorým môžu byť Ružinovčania na nich hrdí. A aj tento rok plánujeme oceniť päť takýchto osobností z oblasti umenia, športu, medicíny a sociálneho podnikania,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.
Ocenenie dostane básnik, prozaik, filmový a televízny scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež, pedagóg a redaktor Dušan Dušek. Ocenenie si prevezme aj Radovan Rumanovič, predseda saleziánskeho športového klubu SDM Domino, ktorý patrí medzi najväčšie svojho druhu na Slovensku.
Laureátkou sa stane Emília Harmathová, módna návrhárka a majiteľka chránenej dielne Donna Rosi, ktorá pôsobí popri jej podnikateľskom projekte a kde zamestnáva šičky s hendikepom, napríklad nepočujúce. Počas pandémie, keď boli ťažko dostupné, šila pre seniorov mestskej časti rúška. Organizuje tiež podujatia pre deti na tému udržateľnosti a venuje sa práci so seniormi. Ocenený bude aj Dalibor Ondruš, významný onkourológ a vedec, ktorý vykonáva prospešnú vedeckú prácu v oblasti boja proti rakovine.
Ocenenie in memoriam udelia gitaristovi a muzikantovi Dušanovi Giertlovi. „Bol aktívny obyvateľ Trnávky, ktorý spolupracoval s takými kapelami ako Limit, Modus, Tublatanka, Diabolské husle a podobne,“ podotkol Chren.
