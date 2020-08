Ružinov osadil dočasné dopravné značky upozorňujúce na labute

Bratislava 19. augusta (TASR) – Na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove pribudlo dočasné špeciálne dopravné značenie. Vodičov prechádzajúcich cez frekventovanú komunikáciu upozorňuje na možný výskyt labutí, ktoré sa vydávajú v posledných mesiacoch na prechádzky z neďalekého Štrkoveckého jazera do okolia.



"Podľa ochranárov je to úplne normálne. Robia tak aj v prírode, uprostred sídliska spôsobujú rozruch. Samy sú v ohrození, zároveň ohrozujú premávku. Pravidelne prechádzajú cez Drieňovú ulici, ktorá je dosť frekventovaná, raz zaspali uprostred električkovej trate na zelenom ostrovčeku," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť si preto nechala schváliť dočasné dopravné značenie, ktoré vodičov upozorňuje na voľne sa pohybujúce divé zvieratá. Dopravné značenie je verziou oficiálnej značky 'Pozor, zver', len namiesto vyobrazeného jeleňa je na značke zobrazená labuť. "Podľa našich informácií je v tomto Ružinov unikátny. Sme jediné miesto na Slovensku, ktoré má oficiálne schválenú dopravnú značku 'Pozor, labute'," poznamenal Chren.



Starosta na sociálnej sieti v tejto súvislosti skonštatoval, že sa ozývajú aj neprajníci, ktorí dopravné značenie napádajú a pýtajú sa, či nemá mestská časť iné starosti a spôsoby na míňanie niekoľkých desiatok eur, ktorá značka stála. Šéf miestnej samospráva pripúšťa, že denne sa rieši množstvo komplikovaných problémov, to však "neznamená, že sa nebudeme venovať aj ochrane zvierat a dopravy."



Poukazuje pritom aj na minulý rok, keď sa labutiu rodinu nepodarilo ochrániť po tom, ako sa matka zadusila kúskom vyhodeného plastu. Aj tento rok preto pribudli nové tabule, ktoré upozorňujú na zákaz kŕmenia labutí a voľného pohybu psov po brehoch jazera. Mestská časť tiež informovala, že na pokoj a poriadok dohliada aj strážnik mestskej časti. Samospráva aj takto zareagovala na desiatky podnetov obyvateľov o porušovaní zákazu kŕmenia labutí a vodného vtáctva, keďže prikrmovanie ľudskou stravou je pre ne nebezpečné, cez útoky psov, ktoré majú na breh jazera zakázaný vstup, po hádzanie kameňov po vyliahnutých mláďatách labute.