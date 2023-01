Ružinov osadil prvé domčeky pre ježkov, inšpiroval sa v Košiciach

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov prišiel túto zimu s ďalšou novinkou, tentoraz s domčekmi pre ježkov, ktoré však majú celoročné využitie. Iniciatívou sa inšpiroval v Košiciach. Pilotne boli osadené dva takéto domčeky, do budúcnosti nie je vylúčené rozšírenie projektu. Pre TASR to uviedol vicestarosta Ružinova Martin Patoprstý.



"Pripravili sme dva takéto pilotné domčeky. Jeden je v parku na Ostredkoch, jeden je pri jazere Rohlík. Ak budú ježkami využívané a vydržia vandalizmus, určite ich plánujeme rozširovať," priblížil Patoprstý.



Mestská časť má podľa neho obrovské trávnaté plochy, ktoré tieto zvieratá brázdia a po vzore iných miest sa samospráva rozhodla vytvoriť im celoročný úkryt, kde nájdu teplo i bezpečie pred inými zvieratami. "Nie je to náš výmysel. Videli sme to v Košiciach a dobrými nápadmi sa treba inšpirovať naprieč Slovenskom," poznamenal.



V mestskej časti pokračuje tiež občianska iniciatíva starostlivosti o vtáctvo. Každý rok sa aktívnym obyvateľom rozdávajú kŕmidlá, snaha je pokryť všetky lokality. Výnimkou nebol ani tento rok, keď Ružinovčanom rozdali ďalších päť kŕmidiel. "Ich zásobovanie je už milou a občianskou aktivitou pre aktívnych a uvedomelých Ružinovčanov," doplnil Patoprstý.