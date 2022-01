Ružinov plánuje do budúcnosti komplexnú obnovu DK Bulharská

Bratislava 31. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje komplexnú rekonštrukciou Domu kultúry (DK) Bulharská. Objekt je v zlom technickom stave a dlho nevyužívaný. Pre mestskú časť je jeho obnova jednou z priorít na získanie eurofondov. Kým sa tak stane, priestory by mohla prenajať občianskemu združeniu (OZ) Stret klub, ktoré o ne prejavilo záujem. Poslanci sa tým budú opätovne zaoberať vo februári.



"Revitalizácia je jednou z top priorít Ružinova na získanie peňazí z fondov EÚ. Odhadované náklady sú viac než tri milióny eur, ktoré však ešte mestská časť potrebuje získať, a to nebude skôr ako za dva roky. Objekt už dlho chátra," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.



O dočasný prenájom priestorov prejavilo záujem OZ Stret klub, ktoré sa v rámci verejnoprospešnej činnosti zameriava na spoločenské, kultúrne, športové a edukačné aktivity pre všetky vekové kategórie. V značnej miere sa združenie zameriava na deti. "Malo záujem o prenájom týchto priestorov, keďže prišli o tie, v ktorých boli doteraz, a nemali tak kde pokračovať v aktivitách pre približne päťsto detí," priblížila Tóthová.



Podľa zmluvy mali do roka od prevzatia investovať do objektu 150.000 eur, uhrádzali by tiež prevádzkové náklady. Mestskú časť totiž len základná údržba budovy stojí 30.000 až 40.000 eur ročne. Návrhom sa poslanci zaoberali už vlani v decembri, zastupiteľstvo ho vtedy neschválilo. Zámerom by sa však mali poslanci zaoberať opätovne vo februári.