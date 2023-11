Bratislava 30. novembra (TASR) - Bratislavský Ružinov plánuje komplexnú revitalizáciu Areálu hier Radosť. Na obnovu veľkého detského ihriska na západnom brehu Štrkoveckého jazera plánuje spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhlásiť architektonickú súťaž. Pre nevyhovujúci stav ho však mestská časť dočasne zatvorila. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Ihrisko už nevyhovovalo moderným normám. Na mnohých drevených prvkoch sa napriek starostlivosti podpísal zub času. Návštevnosť bola len na vlastné riziko, posledná revízna kontrola ho vyhodnotila ako nebezpečné. Na zimnú sezónu sme ho preto museli zatvoriť," skonštatoval Chren.



K plánovanej revitalizácii areálu môže samospráva pristúpiť po tom, ako sa jej podarilo nedávno získať do svojho vlastníctva pozemky po ním. Odkúpila ich od štátu. Spolu s MIB pripravuje vyhlásenie architektonickej súťaže, cieľom je navrhnúť jeho rekonštrukciu tak, aby vznikol jeden z najmodernejších a najekologickejších areálov pre rodiny s deťmi. Do plánov obnovy areálu zapojí mestská časť aj obyvateľov.



Mestská časť si je vedomá, že revitalizácia si vyžiada vysokú investíciu, podľa starostu je však nevyhnutná. Veľkú pozornosť chce preto venovať aj jej príprave, ktorá bude istý čas trvať. Okrem toho bude treba vybaviť povolenia a zohnať financie, podľa starostu tak s prácami netreba počítať už v budúcom roku. "Nechceme však nechať areál zatvorený na rok či dva. Preto sme sa rozhodli, že po zime kúpime nové prvky, ktoré tam budú umiestnené dočasne, do veľkej rekonštrukcie," poznamenal Chren s tým, že následne budú premiestnené na iné detské ihriská v Ružinove.



Mestská časť by chce areál pre verejnosť dočasne otvoriť na budúcu letnú sezónu. Koncom budúceho roka by chcela predstaviť výsledky architektonickej súťaže.