Ružinov plánuje na jar 2021 spustiť ďalšie rezidentské zóny

Bratislava 8. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje na jar budúceho roka spustiť ďalšie rezidentské parkovacie zóny. Mestská časť chce nimi urobiť poriadok v parkovaní podobne, ako je to v prípade pilotnej rezidentskej zóny 500 bytov, najstaršieho ružinovského sídliska. Regulované by tak bolo územie od hraníc mestskej časti so Starým Mestom až po Bajkalskú ulicu.



"Z toho dôvodu navrhujeme, aby prechod týchto zón do celomestského systému bol až 1. januára 2022, keďže parkovacie kartičky našim obyvateľom budeme vydávať na jeden rok. Je logické, aby až po vypršaní ich platnosti začali platiť nové, celomestské," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť v súčasnosti pripravuje projekty organizácie dopravy k regulovanému parkovaniu v lokalitách Nivy a Starý Ružinov. Zároveň sú realizované dopravné prieskumy v lokalitách Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Pošeň. Samospráva preto považuje presunutie účinnosti novely všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta za vhodnejšie nielen z pohľadu vydávania rezidentských a abonentských kariet, ale aj v zmysle nutných opatrení, ktoré musia mestské časti vykonať pri prechode na celomestskú parkovaciu politiku.



Rezidentskú parkovaciu zónu v lokalite 500 bytov spustí mestská časť v januári tohto roka. Samospráva hovorí, že sa osvedčila. Najväčším problémom bola podľa starostu najmä vymáhateľnosť zákona, teda zabezpečenie toho, aby boli v dostatočnej miere vodiči, ktorí porušujú pravidlá, pokutovaní. "Ale aj to sa v poslednej dobe zlepšilo a v spolupráci s mestskou políciou plánujeme posilniť hliadky aj vlastnými zamestnancami, aby sme dokázali zabezpečiť lepšiu vymáhateľnosť," doplnil Chren.



Hlavné mesto navrhuje posunúť návrh novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v rámci účinnosti na 1. október 2021.