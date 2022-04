Ružinov plánuje obnovu chátrajúceho Domu kultúry na Bulharskej

Bratislava 18. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje do budúcnosti zrekonštruovať Dom kultúry (DK) na Bulharskej ulici v Trnávke, ktorý už viac ako desať rokov chátra. Náklady by mohli dosiahnuť viac ako tri milióny eur, na čo poukázala vlaňajšia štúdia realizovateľnosti. Tento rok chce mestská časť pripraviť projekt rekonštrukcie a následne začať zháňať financie. Začiatok prác odhaduje o dva až tri roky, dovtedy priestory prenajme, aby ich dočasne "oživila".



"Vlani sme urobili štúdiu realizovateľnosti, z ktorej vyšlo, koľko by mohla stáť rekonštrukcia a ako by mala vyzerať. Tento rok ideme pripraviť projekt rekonštrukcie, po jeho spracovaní zháňať peniaze. Spoliehame sa aj na európske fondy, ktoré by nám mohli pomôcť," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť si podľa neho uvedomuje, že prípravy nebudú hotové skôr ako o dva až tri roky, privítala by však, aby mohli byť nejakým spôsobom priestory dovtedy využívané, pričom by sa zároveň pomohlo konkrétnej organizácii, ktorá dlhodobo na území Ružinova i Bratislavy zastrešuje aktivity pre deti a mládež.



Privatizáciu i dlhodobý prenájom však samospráva odmieta. "Prenájom je len na to dočasné obdobie. Odmietame privatizovať, odmietame dlhodobo prenajať. Objekt chceme zrekonštruovať sami, aby bol z neho ďalší kultúrny dom, pretože Trnávka si to zaslúži," ubezpečil Chren.



Nápad, aby mohli byť priestory pre verejnosť dočasne využívané, sa podľa starostu spojil aj s tým, že občianske združenie Stret art, ktoré na území mestskej časti pôsobí viac ako desať rokov, prišlo o priestory, v ktorých pôsobilo, pre plánované búranie budovy. V rámci neho pôsobí takmer 40 krúžkov, napríklad artistov, tanečníkov či modelárov. "Ponúkli sme im tento priestor, že ho môžu za vlastné náklady zveľadiť a využívať ho dva roky s tým, že otvoria aktivity aj pre obyvateľov Trnávky po tom, ako dajú chátrajúcu budovu trocha dokopy," poznamenal Chren.



Občianske združenie Stret klub poskytuje verejnoprospešnú činnosť zameranú na spoločenské, kultúrne, športové aj edukačné aktivity pre všetky vekové kategórie s cieľom rozvíjať a podporiť kultúru a spoločenský život. Svoju činnosť zameriava v značnej miere vo vzťahu k deťom, organizuje rôzne krúžky, kurzy, športové aktivity, tréningy či spoločenské podujatia a workshopy.