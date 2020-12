Bratislava 10. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje spustenie druhého odberového miesta na testovanie na ochorenie COVID-19. Vzniknúť by malo v najbližších dňoch v priestoroch miestneho úradu na Mierovej ulici. Mestská časť tak reaguje na stále veľký záujem ľudí o testovanie. Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.



"Mobilné odberové miesto v Dome kultúry Ružinov funguje a pri akejkoľvek obave sa tam môžete prísť bezplatne otestovať. Telefonicky objednať sa už, žiaľ, nedá, pretože sa za dva dni naplnili termíny až do konca roka. Stále sa však dá najmä v dopoludňajších hodinách prísť bez objednania," približuje Chren.



Starosta podotýka, že situácia so šírením sa nového koronavírusu sa prudko zhoršuje aj v Bratislave. Mestská časť musela napríklad zatvoriť jednu triedu v detských jasliach. Zatvorená od začiatku tohto týždňa je aj základná škola na Mierovej ulici, kde bol potvrdený pozitívny prípad v školskej jedálni. Po pretestovaní by sa škola mohla otvoriť ešte tento týždeň, jasle by mohli byť plne funkčné od budúceho pondelka (14. 12.). "Za posledné týždne sme mali niekoľko prípadov aj medzi zamestnancami a klientmi nášho domova seniorov. Vďaka dobre zavedeným opatreniam nedošlo k žiadnemu šíreniu vírusu a všetci sú v poriadku," podotkol Chren.



Starosta tiež pripomína dodržiavanie nosenia rúšok, odstupov a dezinfekcie rúk. Vyzýva tiež vyhýbať sa preplneným priestorom a stretnutiam, ktoré nie sú nevyhnutné. "Pevne dúfam, že prevencia a disciplína nás znova ochránia pred ešte vážnejším zhoršením sa situácie," dodal Chren.