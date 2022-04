Ružinov plánuje tento rok otvoriť tri nové škôlky

Bratislava 14. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje tento rok otvoriť tri nové materské školy (MŠ), dve z nich by mali vzniknúť v developerských projektoch. Aj keď mestská časť vyrokuje polovičnú zľavu na kúpu priestorov, musí ísť cez verejnú obchodnú súťaž. Do jednej z nich je možné prihlasovať sa ešte týždeň. Súťažné návrhy je možné posielať do 21. apríla.



Podľa starostu Ružinova Martina Chrena sa minulý rok nepodarilo do miestnych škôlok umiestniť 150 detí starších ako tri roky. "Tento rok plánujeme otvoriť tri nové škôlky, ktoré by tento deficit mali dobehnúť. Ale uvidíme, koľko detí sa zasa narodilo," povedal pre TASR Chren.



Okrem toho, že mestská časť prerába knižnicu, dva priestory kupuje aj od developerov, s ktorými rokovala o zľave za priestory. "Rokovali sme o tom, že nám musia dať aspoň polovičnú zľavu, teda predať nám to za polovicu nákladov, ktoré vynaložili na ich výstavbu," priblížil Chren. Podotkol, že aj v prípade takejto zľavy musí ísť samospráva verejnou súťažou. Aktuálne sa to týka najmä lokality Trnávka. "Vieme o jednom priestore, ale budeme radi, ak sa nám ich ponúkne aj viac," dodal Chren.



Verejná obchodná súťaž sa týka návrhov na kúpu existujúceho nebytového priestoru/nehnuteľnosti s výmerou minimálne 650 štvorcových metrov, ktorý bol právoplatne skolaudovaný na prevádzku materskej školy. Bližšie informácie sú zverejnené na webe mestskej časti.