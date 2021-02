Ružinov plánuje v bývalej radnici v Prievoze pamiatkový prieskum

Bratislava 18. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje v budove bývalej radnice v Prievoze, ktorú vlani mestská časť odkúpila do svojho vlastníctva, vykonať pamiatkový prieskum. Cieľom je okrem iného zistiť, či stavba spĺňa kritériá národnej kultúrnej pamiatky (NKP). Snaha o jej vyhlásenie bola v minulosti neúspešná, pamiatkovo chránených je len päť reliéfov v exteriéri. Samospráva zároveň plánuje budovu rekonštruovať.



"Ako mestská časť chceme stopercentne vykonať pamiatkový prieskum. Zistiť, či v podstate spĺňa kritériá pamiatky a postupovať tak, ako keby to národná kultúrna pamiatka bola," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Žiadať o vyhlásenie budovy za NKP nie podľa neho vhodné, kým nie je vykonaný pamiatkový prieskum, a kým sa k tomu nevyjadria odborníci.



Šéf miestnej samosprávy však ubezpečuje, že v pláne je budovu zachovať. "Radnica v žiadnom prípade nie je ohrozená. V minulosti, keď mala súkromného majiteľa, boli rôzne plány, dokonca o jej asanácii. Preto sa aj uskutočnil proces vyhlásenia reliéfov za pamiatku," skonštatoval Chren.



Budova je v súčasnosti podľa starostu v katastrofálnom a žalostnom stave, v tejto súvislosti spomína napríklad prepadnuté a prehnité podlahy, v zlom stave majú byť aj steny. Budovu preto čaká rekonštrukcia, avšak podľa starostu za prijateľné náklady a v súlade so všetkými pravidlami, ktoré pre budovu takéhoto významu platia. "Budeme určite postupovať tak, ako keby to národná kultúrna pamiatka bola. To je záväzok, ktorý sme dali aj verejne a ktorého sa budeme držať," podotkol Chren.



Ružinov sa stal vlastníkom budovy bývalej radnice v Prievoze v roku 2020. Hoci kúpu budovy odsúhlasili miestni poslanci ešte v roku 2018 a vyčlenili na to v rozpočte financie, problémom boli súdne spory, ktoré sa však podarilo vyriešiť. Mestská časť pripravuje zároveň architektonickú súťaž, ktorá by mala dať definitívny projekt opravy. Ideovým východiskom pre rekonštrukciu a využitie budovy môžu byť ročníkové študentské práce, ktoré vzišli zo spolupráce s Fakultou architektúry (FA) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Vypracovaných bolo sedem návrhov.



Už v minulosti mestská časť deklarovala snahu, aby bola budova bývalej radnice v Prievoze vyhlásená za NKP. Pamiatkari pritom už v roku 2007 navrhovali vyhlásiť celú budovu za NKP, rezort kultúry však rozhodol, že pamiatkovo chránených bude len päť reliéfov v exteriéri.