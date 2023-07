Ružinov plánuje v júli spustiť kampaň Žlté šatky, venovaná bude psom

Bratislava 18. júla (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje koncom júla spustiť kampaň Žlté šatky. Určená je majiteľom psov, ktorým záleží nielen na komforte a bezpečnosti svojho psa, ale aj na bezpečnosti iných ľudí a psov. Žltá šatka má byť zároveň signálom aj pre nepsičkárov, aby vedeli, ako sa v prítomnosti takéhoto psa správať. Informuje o tom na svojom webe.



"Ak uvidíte na prechádzke psa so žltou šatkou či iným žltým symbolom, nemali by ste sa k nemu približovať, uprene ho sledovať, prihovárať sa mu, hladkať ho či akokoľvek kontaktovať," vysvetľuje samospráva. Má byť signálom pre ostatných, že pes potrebuje svoj priestor, netúži po spoločnosti iných psov, detí či kohokoľvek, okrem svojho majiteľa.



Žltú šatku, prípadne akékoľvek označenie žltej farby, by mali nosiť psi akejkoľvek rasy (aj "orieškovia"), ktorí majú psychické alebo fyzické obmedzenia a problémy. Sú to najmä nesocializovaní, starí, hluchí, slepí či chorí psi alebo psi v rekonvalescencii po operačnom zákroku. Rovnako tak kotná alebo hárajúca fena alebo fena, ktorá je čerstvo po vrhnutí šteniat. Žltou farbou by mali byť označení aj tí psi, ktorí majú ťažkú minulosť, napríklad ak boli týraní. Je tiež vhodná pre psov, ktorí sú aktuálne vo výcviku a nemali by byť nikým a ničím rušení.



"Ak ste na prechádzke so svojím miláčikom, zabezpečte k tomu aj jeho. Dajte si ho na vôdzku a označenému psovi sa v dostatočnej vzdialenosti vyhnite," odporúča samospráva.



Žltú šatku je možné dať psovi okolo krku, na obojok či na vôdzku. Podstatné je, aby bola dobre viditeľná pre okolie. Žltá farba bola vybratá preto, lebo je výrazná a dobre viditeľná. Namiesto šatky je však možné použiť čokoľvek iné v žltej farbe, napríklad vestu, motýlik, výrazný obojok, mašľu alebo stužku.



Kampaň predstaví mestská časť 29. júla v oplotenom výbehu pre psov na Sabinovskej ulici (pri jazere Štrkovec). Okrem žltej šatky zadarmo dostanú majitelia psov aj viaceré rady. Prítomný bude aj tréner psov, s ktorým sa budú môcť poradiť o poruchách správania ich psa. Na názorných ukážkach predvedie výcvik v základných poveloch.



Kampaňou nadväzuje mestská časť na celosvetový projekt, ktorý vznikol vo Švédsku pod názvom Gulahund – Yellow dog (Žltý pes).