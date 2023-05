Ružinov plánuje v septembri otvoriť škôlku v projekte Ovocné sady

Bratislava 29. mája (TASR) – Bratislavský Ružinov by mal v septembri otvoriť novú materskú školu (MŠ) v rámci projektu Ovocné sady. Vytvorené sú štyri triedy s kapacitou 80 miest i školskou jedálňou. Počas leta plánuje mestská časť mimoriadne prijímacie konanie. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Miestne zastupiteľstvo schválilo v máji návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým škôlku zriaďuje.



"Ovocné sady sú nové sídlisko na Trnávke, kde má neďaleko letiska pribudnúť zhruba tisíc bytov. Nová škôlka je naozaj potrebná. Dnes je škôlka hotová, zariadená, zaplatená, pripravená a mala by byť zavkladovaná do katastra," skonštatoval Chren.



Materská škola je prvou škôlkou, ktorú mestská časť získala novým postupom, a to dohodou s developerom. V minulosti samospráva prijala uznesenie, ktorým je ochotná od developera odkúpiť škôlku v novom projekte za podmienky, že ju predá za polovicu reálne vynaložených nákladov na jej výstavbu. Vlani schválili miestni poslanci zámer odkúpenia priestorov za 950.000 eur. "Čiže aj samotný developer, ktorý do územia prináša nových obyvateľov, sa finančne podieľa na vzniku škôlky," poznamenal Chren.



Mestská časť je podľa informácií na svojom webe v súčasnosti zriaďovateľom 11 materských škôl s právnou subjektivitou (MŠ) so zriadenými 12 elokovanými pracoviskami a jednej materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy.