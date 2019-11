Ružinov pracuje na dopravných prieskumoch pre parkovaciu politiku

Bratislava 18. novembra (TASR) – Bratislavský Ružinov pracuje na dopravných prieskumoch, ktorých výsledky by sa mali stať podkladmi pre spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021. Samospráve by mali dať presnejšie informácie o tom, ktoré lokality a ulice by sa mali ako regulovať. Prieskumy pre lokalitu Nivy by mohli byť dokončené tento rok, pre zvyšok Ružinova na budúci rok na jar.



"Robíme podrobnejšie prieskumy, kde dlhodobo sledujeme autá na ulici, ako sa tam pohybujú. Aké autá tam chodia na hodinu, aké tam chodia pravidelne každý deň od rána do večera alebo len v noci," uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren. Mestská časť tak vyhodnocuje počet návštevníkov, zamestnancov a rezidentov, aby sa parkovacia politika dala nastaviť čo najlepšie. "Ide o presnejšie odpovede na to, že na niektorých uliciach je lepšie regulovať parkovanie v noci, na niektorých cez deň, na niektorých to treba regulovať 24 hodín denne," doplnil šéf ružinovskej samosprávy.



Už začiatkom decembra tohto roka spúšťa zároveň mestská časť prvú zónu rezidentského parkovania, teda s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov. Týka sa najstaršieho ružinovského sídliska, 500 bytov na Nivách. Od 1. decembra tak bez parkovacej karty v zóne už autá počas pracovných dní nezaparkujú, pre nerezidentov bude k dispozícii parkovisko na Bazovej ulici a na určitý čas aj vyhradené miesta na Velehradskej ulici.



"Prijali sme už vyše 200 žiadostí o vydanie rezidentskej karty. Zatiaľ riešime len niekoľko nečakaných prípadov, 80 percent žiadostí je vybavených bez problémov. Za problémové považujem, keď má niekto auto, ktoré nie je jeho a nevie preukázať žiadny zmluvný vzťah k vozidlu," poznamenal Chren s tým, že preskúmať to potrebné je, aby si napríklad niekto nenapísal autá susedov na seba.



V rámci pilotného projektu začala mestská časť práve s touto lokalitou podľa starostu preto, lebo sa tam parkuje najhoršie, aj v súvislosti s uzáverami ciest, čím "stratili" parkovacie miesta. Od tejto zóny má samospráva v pláne rozširovať parkovacie zóny najskôr na celé Nivy a postupne do celého Ružinova. "Ak Boh dá a motyka vystrelí, tak by sme chceli mať zregulované parkovanie na väčšine územia Nív do konca budúceho roka," dodal Chren.



Celomestská parkovacia politika by mala v hlavnom meste začať platiť od roku 2021. V medziobdobí majú pritom mestské časti možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti.