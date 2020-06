Ružinov pracuje na záchrannom pláne podniku verejnoprospešných služieb

Bratislava 8. júna (TASR) - Bratislavský Ružinov pracuje na záchrane miestneho podniku verejnoprospešných služieb, ktorý prechádza reštrukturalizačným procesom. Roky bojuje s dlhmi z minulosti a hoci v poslednom období zlepšil podľa starostu Martina Chrena kvalitu práce, koronakríza situáciu v podniku opäť výrazne zhoršila. Možnosťou je, že by Ružinovský podnik VPS prešiel ako komunálny podnik pod mestskú časť.



"Postupne sa snažíme dostávať VPS do poriadku, avšak koronakríza nám trochu láme chrbticu. Aj zdravé podniky majú problém prežiť. Podniky, ktoré sú v reštrukturalizácii a majú dlhy z minulosti, sú v oveľa horšej situácii. Intenzívne pracujeme s právnikmi a ekonómami na záchrannom pláne," uviedol pre TASR Chren.



Riešením by podľa neho mohla byť, po vzore niektorých samospráv, aj transformácia akciovej spoločnosti na komunálny podnik, ktorý by spadal priamo pod mestskú časť. Pre Ružinov by to okrem iného znamenalo ušetrenie minimálne 400.000 eur ročne. "Keď sú mzdové náklady vo VPS dva milióny eur, mestskej časti sa fakturuje 2,4 milióna eur, pretože sa pridáva DPH," poznamenal Chren s tým, že ušetrené financie by mala samospráva napríklad na zeleň.



Aktuálne sa nezaplatené dlhy voči dodávateľom šplhajú k sume 300.000 až 400.000 eur. Starosta v tejto súvislosti zdôrazňuje, že problémy nie sú spôsobené terajším manažmentom podniku, ale dosahy situácie okolo nového koronavírusu, napríklad strata tržieb z prenájmu istý čas zavretého trhoviska Miletičova, či nemožnosť fakturovať všetky práce. "VPS nemôže byť čierna diera, do ktorej mestská časť stále nalieva peniaze a každých pár rokov ju treba zachraňovať. Sme pripravení dať podniku finančnú injekciu, ale už to nebude zadarmo," skonštatoval.



Za férovú cenu je mestská časť pripravená odkúpiť nejaké aktíva, ktoré v podniku sú. Tým by napríklad mohli byť vyplatené niektoré dlhy voči veriteľom. Ďalším z opatrení je odkúpenie techniky, poslanci na poslednom rokovaní schválili odkúpenie hmotného majetku v hodnote 258.000 eur. "Toto je jedným z opatrení, ktoré robí predstavenstvo podniku, aby predišlo úpadku. Aby kým dorobíme komplexné analýzy a riešenie, pomohlo oddialiť akékoľvek riziká a hrozby," doplnil Chren.



Mestská časť pred niekoľkými rokmi v rámci ozdravného programu "vliala" do VPS okolo 600.000 eur. Ďalšie financie boli "naliate" nepriamo, a to tým, že VPS odvádzala mestskej časti niekoľkonásobne nižšie platby z nájmu za trhovisko Miletičova.