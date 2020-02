Ružinov pre investičné zámery zakladá novú obchodnú spoločnosť

Bratislava 13. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov zakladá novú obchodnú spoločnosť, a to Ružinovskú rozvojovú spoločnosť. Dôvodom sú zámery mestskej časti v investičnej oblasti, napríklad výstavba garážových domov či kúpa pozemkov.



"Ružinov plánuje v blízkej budúcnosti viacero investičných aktivít, napríklad výstavbu garážových domov na sídliskách, pretože potrebujeme riešiť problém s parkovaním. Ako investíciu zvažujeme aj odkúpenie niektorých pozemkov, ktoré sú cenné a nechceme, aby sa na nich stavalo," uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren.



Realizovať projekty prostredníctvom obchodnej spoločnosti je pre samosprávu výhodnejšie, ako by tak mala urobiť priamo mestská časť, napríklad aj z daňového hľadiska. Ku kroku založenia novej spoločnosti so 100-percentou účasťou mestskej časti sa samospráva rozhodla pristúpiť aj preto, lebo žiadna z jej existujúcich obchodných spoločností na tento účel vhodná nie je. A to z hľadiska registrácie na daň z pridanej hodnoty, predmetu činnosti alebo ekonomického stavu.



"Rokujeme o odkúpení citlivého a cenného pozemku, na ktorom hrozí výstavba a je pre všetkých Ružinovčanov veľmi dôležitý. Dúfame, že sa nám ho podarí zachrániť," poznamenal Chren na margo možnej prvej úlohy novej spoločnosti.



Miestne zastupiteľstvo vo februári schválilo založenie novej obchodnej spoločnosti. Na najbližšom aprílovom rokovaní by sa mali voliť orgány spoločnosti, ktorá by mala následne začať fungovať.