Ružinov prijme od Ministerstva financií návratnú finančnú pomoc

Bratislava 22. septembra (TASR) – Bratislavský Ružinov prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 761.895 eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.



"Vláda zareagovala tým, že ponúka obciam návratnú finančnú výpomoc, čiže bezúročný úver na financovanie výdavkov. Keďže tento úver je bezúročný, je to pre nás výrazne výhodnejšie, ako si brať komerčný úver, preto sa Ružinov rozhodol pozitívne reflektovať," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Finančné prostriedky môžu byť podľa predloženého materiálu použité do konca tohto roka na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných počas roka 2020. Na otázku, či ich môže mestská časť využiť aj na investičné projekty, starosta odpovedal, že samospráva na rozdiel od iných má tú výhodu, že jej investičné prostriedky nechýbajú. "Bohužiaľ, v Ružinove sa veľmi veľa stavia. Pre nás to znamená príjem napríklad z developerského poplatku, ktorý môže byť použitý len na investície," poznamenal. Problém samospráv vrátane Ružinova vidí skôr vo financovaní bežných výdavkov.



Starosta zároveň podotkol, že pre Ružinov znamenajú výpadky príjmov spojené s ďalšími výdavkami v súvislosti s pandémiou "stratu" viac ako milión eur. "Podarilo sa nám ušetriť státisíce eur na verejných obstarávaniach, lebo nekradneme. Darí sa nám šetriť na prevádzkových výdavkoch, čiže myslím, že sa vysporiadame s touto krízou celkom dobre," skonštatoval.



Žiadosť je potrebné predložiť do 31. októbra, na jej základe bude uzatvorená zmluva medzi MF SR a mestskou časťou Ružinov. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtov samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027.