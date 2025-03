Ružinov pripraví projekt bezpečnejšieho priecestia na Ivanskej ceste

Bratislava 4. marca (TASR) - Jediná šanca vytvoriť na Ivanskej ceste v Bratislave bezpečnejšie železničné priecestie vychádza z čiastočného rozšírenia komunikácií a doplnenia svetelnej signalizácie. Na sociálnej sieti to zdôraznil starosta bratislavského Ružinova Martin Chren, ktorý zároveň oznámil, že mestská časť pripraví k riešeniu celú projektovú dokumentáciu a vybaví stavebné povolenie.



"S bratislavským primátorom Matúšom Vallom sme si dali ruku na to, že keď povolenie prinesieme, mesto nájde peniaze, aby projekt zrealizovalo," dodal Chren.



Priblížil zároveň, že na vhodnom riešení súčasného nevyhovujúceho stavu, ktorý spôsobuje časté dopravné kolízie, vrátane tých s tragickým koncom, sa na konci minulého roka zhodli účastníci expertnej skupiny zastupujúcej samosprávy i Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Hlavná cesta by sa podľa akceptovaného návrhu mala rozšíriť tak, aby v smere z mesta na Trnávku mohol vzniknúť samostatný odbočovací pruh doľava. Na druhej strane, v smere na Vrakuňu, by sa mal vytvoriť stredový ostrovček pre chodcov. Križovatku by doplnili i semafory prepojené na vlakovú signalizáciu. "Takže, keď ide vlak, všetci ostatní majú červenú, a keď vlak nejde, semafory riadia dopravu a ako na akejkoľvek inej križovatke púšťajú autá i chodcov," vysvetlil Chren považujúci uvedený model za jediný, ktorý možno rýchlo pripraviť i zrealizovať.



Upozornil v tejto súvislosti, že ŽSR na prelome rokov 2025/26 pripravujú úpravu priecestia na Ivanskej ceste zo zdrojov plánu obnovy, ktorá umožní prípravu pre následné pripojenie cestných semaforov.



Pri prísľube zabezpečenia zmeny sa vyhol uvedeniu konkrétneho termínu, deklaroval však cieľ, aby povolenia boli do konca tohto roka a aby mesto mohlo úpravy zrealizovať v priebehu roka 2026.



Chren pripomenul, že dopravnú bezpečnosť v lokalite by mala zvýšiť i plánovaná nová vlaková zastávka v blízkosti konečnej zastávky autobusu 39. Zastávka bude spojená s podchodom popod trať i cestu. "Projekt je aktuálne v územnom konaní," doplnil ružinovský starosta.



K doteraz poslednej kolízii na frekventovanom železničnom priecestí Vrakunská cesta - Ivanská cesta došlo v pondelok (3. 3.) po 18.00 h, vlak sa zrazil s ručným vozíkom. Incident sa zaobišiel bez zranení, v úseku sa v dôsledku nehody však vytvorili rozsiahle kolóny.