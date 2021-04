Bratislava 4. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov pripravuje revitalizáciu okolia Štrkoveckého jazera, ktoré patrí k jedným z najvyhľadávanejších miest na oddych na území mestskej časti. Mestská časť sa rozhodla vytvoriť niekoľko voľnočasových zón, ktoré budú kopírovať zvyklosti návštevníkov. Vzniknúť má oddychová, "funky", prírodná a športová zóna. Ďalšie aktivity plánuje samospráva po vysporiadaní niektorých pozemkov.



"Štrkovecké jazero je jedným z miest na relax a oddych, ktoré obyvatelia Ružinova, ale aj celého mesta využívajú počas sezóny. Zvlášť teraz, keď sa nevie, aká bude letná sezóna, či sa bude dať niekam cestovať, evidujeme zvýšený záujem o návštevu Štrkoveckého jazera," priblížil pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Na promenáde pribudnú ležadlá priamo na brehu jazera, za lodenicou stoly so stoličkami a aj dve netradičné lavičky. V oddychovej zóne popri Drieňovej ulici majú pribudnúť dve piknikové zostavy a stolíky pre spoločenské hry. Funky zónu pri Ružinovskej ulici má ozvláštniť farebným mobiliárom, osadené majú byť aj taburetky. Športová zóna popri bežeckej trati ponúkne miesta na cvičenie či zostavy so zameraním na precvičenie vrchnej časti tela a brušných svalov. "Počas roka plánujeme aj rekonštrukciu bežeckej dráhy," poznamenal Chren. Mestská časť v tejto súvislosti požiadala aj o grant, je však schopná financovať to aj z vlastných zdrojov.



Ďalšie aktivity plánuje mestská časť až po tom, ako sa podarí vyporiadať niektoré pozemky. Práve tie sú najväčším problémom územia. Samospráva napríklad už dlhšie rokuje s Ministerstvom vnútra SR a snaží sa získať pozemky pod Areálom hier Radosť. Mnohé aktivity v minulosti práve pre tento problém nemohli pokračovať. Veľkou otázkou je podľa starostu i budúcnosť blízkeho hotela, obyvatelia často upozorňujú aj na rozbité chodníky, ktoré sú však v súkromnom vlastníctve. "V rámci územného plánu budeme musieť veľmi intenzívne s majiteľom rokovať, čo bude s hotelom a ako sa bude môcť táto časť Štrkoveckého jazera do budúcna zlepšiť," podotkol Chren.