Ružinov rokuje o otvorení tretieho stáleho odberného miesta

Bratislava 29. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov pripravuje spustenie tretieho stáleho mobilného odberného miesta (MOM) na testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré bude zriadené v spolupráci s mestskou časťou. Vzniknúť by malo v amfiteátri na Štrkoveckom jazere, ktorý sa samospráve osvedčil pri nedávnom skríningovom testovaní. Mestská časť zároveň počas nadchádzajúceho víkendu otvorí niekoľko odberných miest, novinkou by malo byť posielanie certifikátov prostredníctvom SMS v prípade online registrácie.



"Ružinov bol jednou z prvých samospráv, ktorá otvorila mobilné odberné miesto. Dnes už máme dve. Pre záujem a preto, že veríme, že permanentné odberné miesta sú dlhodobým riešením pre testovanie obyvateľstva, rokujeme momentálne o otvorení tretieho," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Miesto amfiteátra na Štrkoveckom jazere mestská časť vybrala aj na základe osvedčenia z plošného testovania, podľa samosprávy je zároveň bezpečné, nie je v blízkosti obytných budov a pri objednávacom systéme nevznikali rady. V súčasnosti prebiehajú rokovania, Ružinov by tak mohol byť ďalšou samosprávou, ktorá bude mať vo svojich priestoroch tri permanentné odberné miesta. V súčasnosti takéto odberné miesto funguje v Dome kultúry (DK) Ružinov a na miestnom úrade. Okrem toho na území mestskej časti fungujú aj súkromné MOM alebo MOM Slovenského Červeného kríža na Miletičovej ulici.



Hoci sa v Bratislave nebude konať druhé kolo skríningového testovania, Ružinov sa zaradí k samosprávam, ktoré umožnia obyvateľom otestovať sa aj cez najbližší víkend. K otvoreným MOM pridá ďalšie štyri miesta, dve z nich na parkovisku Trhoviska Miletičova a dve na miestnom úrade. Vždy na jednom z nich sa bude dať otestovať bez objednania sa vopred, na druhom sa bude dať registrovať. "Novinkou, ktorú chceme zaviesť, je využitie systému, kde certifikáty budú chodiť už SMS pre tých, ktorí sa objednajú vopred," poznamenal Chren.



Mestská časť zároveň finišuje so sčítaním nákladov za minulovíkendové testovanie. Najväčšou položkou sú mzdové náklady, ktoré predstavujú takmer tri štvrtiny všetkých výdavkov.