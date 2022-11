Ružinov sa pripravuje na zimnú sezónu, rozmiestňuje nádoby so soľou

Bratislava 26. novembra (TASR) – Bratislavský Ružinov sa pripravuje na tohtoročnú zimnú sezónu. Okrem iného v častiach s výraznejšou zástavbou rodinných domov rozmiestňuje aj tento rok žlté nádoby s posypovou soľou. Obyvatelia Trnávky, Prievozu a Nív si z nich môžu bezplatne nabrať podľa potreby. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren.



"Nejde o žiadne zbavovanie sa zodpovednosti," konštatuje Chren. Ubezpečuje, že v prípade snehu a námrazy prídu pracovníci miestneho podniku verejnoprospešných služieb na každú ulicu.



Poukazuje však na to, že ak začne snežiť či namŕzať v celom Ružinove naraz, ich postup má presne stanovené priority. Najprv ide cesty a chodníky v blízkosti miest, ako sú nemocnice, školy a škôlky či verejné schodiská, a tiež frekventované verejné priestranstvá. Ulice s nižšou hustotou obyvateľstva a rodinnými domami sú na konci.



"Preto, keď norma hovorí napríklad, že komunikácie majú byť ošetrené do ôsmich hodín od skončenia spádu snehu, ich obyvatelia by čakali najdlhšie. Práve preto im dávame možnosť pomôcť si aj sami," vysvetľuje Chren.



Takýto postup sa podľa neho mestskej časti vlani osvedčil. Ubezpečuje tiež, že stav soli v nádobách pravidelne kontrolujú a dopĺňajú. Rozmiestnenie žltých nádob na soľ nájdu obyvatelia na mapkách na sociálnej sieti mestskej časti.