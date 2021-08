Ružinov si pripomenie 30. výročie vzniku multižánrovým festivalom

Bratislava 7. augusta (TASR) – Bratislavský Ružinov si pripomína 30. výročie svojho vzniku. Okrúhle jubileum si v septembri pripomenie multižánrovým festivalom pod holým nebom s názvom Symfónia umenia. Uskutoční sa od 3. do 12. septembra a okrem symbolicky 30 koncertov prinesie tiež umenie z výtvarných ateliérov i divadelných dosiek. Chýbať nebudú ani workshopy.



"Týmto spôsobom chceme podporiť umenie a umelcov, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, a vyjadriť im podporu a vďaku za to, že nás tešia svojím umením. No zároveň aj pripomenúť, že pre umelcov je umenie nielen poslaním, ale aj obživou," priblížila riaditeľka festivalu Andrea Kozáková.



Počas festivalu vystúpi viac ako 500 umelcov. Mnohí z nich sú etablovaní v najznámejších operných domoch alebo sú členmi orchestrov a symfonických telies, ako je Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester SND alebo Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Chýbať nebude ani džezový hudobník Billy Cobham.



Otvárací koncert je naplánovaný na 3. septembra v Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere. Pôvodne ho mal spolu s Bratislava Hot Serenaders otvárať nedávno zosnulý Milan Lasica. "Orchester sa po smutnej udalosti rozhodol, že práve tento koncert bude ako jediný z jeho strany patriť pocte Milanovi Lasicovi s názvom Navždy Optimista," približujú organizátori. Zisk z predaja vstupeniek poputuje na nákup AED defibrilátora.



Zaznejú mnohé najznámejšie popové skladby, romantické operné árie, harfový koncert, Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho či 100. repríza slovenského muzikálu Frida. Na návštevníkov čaká aj dielo Carmina Burana, keď na jednom pódiu bude účinkovať takmer 200 umelcov. Hudba bude znieť Štrkoveckým jazerom, Parkom A. Hlinku, záhradou Csákyho kaštieľa v Prievoze či novým námestím pred Pradiarňou. Nadšenci kinematografie si prídu na svoje pri premietaní oskarového filmu Obchod na korze v sprievode orchestra a speváckeho zboru.



Podujatie bude organizované za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Bližší program je dostupný na webovej stránke symfoniaumenia.sk.