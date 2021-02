Ružinov školy v pondelok neotvorí, M. Chren vyzýva na otestovanie sa

Bratislava 5. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov v pondelok (8. 2.) svoje základné školy neotvorí. Starosta Martin Chren poukazuje na súčasnú situáciu, ktorá je horšia ako v čase zatvárania škôl. Vyzýva však všetkých, najmä rodičov, aby sa cez víkend prišli otestovať na ochorenie COVID-19, aby mestská časť mohla poznať reálny stav. Na základe neho sa môže prípadne rozhodnúť o individuálnom otváraní škôl od utorka (9. 2.).



"Dnes som absolvoval rozhovory s odborníkmi, niektorými našimi riaditeľmi a vidím jediné rozumné a zodpovedné riešenie, ktoré niektorých rodičov síce nepoteší, ale je v záujme života a zdravia našich detí a učiteľov. Plne si za ním stojím bez ohľadu na možnú kritiku," uvádza Chren na sociálnej sieti.



Starosta poukazuje na aktuálnu situáciu, ktorá je podľa neho kritická a horšia ako v dobe, keď sa školy zatvárali. Pozornosť upriamuje aj na odporúčanie bratislavského regionálneho hygienika, podľa ktorého by sa v celom Bratislavskom kraji nemali školy otvárať ešte dva týždne. "Je to však len odporúčanie, nie je to rozhodnutie ani nariadenie. Preto ťarcha rozhodnutia zostáva na nás," konštatuje Chren. Aj na základe rozhovorov sa vedenie mestskej časti rozhodlo, že školy začiatkom budúceho týždňa neotvorí. Na základe výsledkov testov medzi učiteľmi a rodičmi by sa však malo rozhodnúť o individuálnom otvorení jednotlivých škôl od utorka.



Šéf miestnej samosprávy zdôrazňuje, že sa nechce správať alibisticky a nechať rozhodnutie na vláde či ministrovi, nechce sa ani skrývať pred zodpovednosťou. "Chceme otvoriť naše školy čo najskôr, ale musíme si byť istí, že do nich nastúpia zdraví učitelia a zdravé deti," podotýka Chren. Obyvateľov vyzýva, aby sa prišli otestovať. Ubezpečuje, že mestská časť urobila všetko pre to, aby víkendové testovanie bolo ľahké, rýchle a komfortné.



Čo sa materských škôl týka, starosta poznamenáva, že sú v podstate otvorené pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry. Poukazuje však na to, že čím viac sa otvárajú, tým viac je potrebné ich zatvoriť. "Neprejde deň, aby sme pre nový koronavírus medzi rodičmi, učiteľkami a už aj deťmi nemuseli zatvoriť nejakú škôlku. Ochorenie nám zúri v detských jasliach aj v domovoch dôchodcov, a to napriek najprísnejším opatreniam, ktoré nás chránili takmer rok," hovorí Chren pýtajúc sa, či má v takejto situácii zmysel otvárať školy, aby ich vzápätí bolo treba zatvoriť.



Aj najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka informuje, že základné a materské školy budú otvorené najskôr v utorok. Závisieť to bude od výsledkov víkendového testovania. "V pondelok bude fungovať MŠ Bzovícka 6, ktorej prevádzka ostáva nemenná. Je určená pre umiestnenie detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre," informuje samospráva na sociálnej sieti.