Ružinov udelí čestné občianstvo bývalému starostovi Chersonu
Ocenenie in memoriam udelia gitaristovi a muzikantovi Dušanovi Giertlovi.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Bratislavský Ružinov udelí čestné občianstvo bývalému starostovi ukrajinského Chersonu, partnerského mesta bratislavskej mestskej časti, Volodymyrovi Mykolajenkovi. Rozhodlo o tom tento týždeň miestne zastupiteľstvo. Poukázalo na to, že odmietol kolaborovať s okupovaným režimom a nepodľahol vyhrážkam. Mestská časť hovorí o morálnom ocenení.
„Tri a pol roka bol v ruskom zajatí a mohol sa odtiaľ pomerne rýchlo dostať, pretože navrhovali jeho výmenu za 20 zajatých ruských vojakov. Odmietol. Povedal, že život primátora má rovnakú cenu ako život každého iného človeka. Dokonca vždy, keď sa mal dostať na rad pri prepustení, uprednostnil, nech radšej prepustia ženy, deti a chorých,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.
Poslanecký zbor zároveň schválil doplnenie laureátov verejného ocenenia in memoriam Heinrichovi Kalmárovi. Bol to architekt prvých bytových domov „Kalmárka“. „Bol to prvý bytový dom nájomných bytov. Ako sociálnodemokratický politik bojoval za výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny 100 rokov predtým, ako to bolo ‚cool‘, povedal by som,“ podotkol Chren.
Miestne zastupiteľstvo už vlani schválilo piatich laureátov. Ocenenie dostane básnik, prozaik, filmový a televízny scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež, pedagóg a redaktor Dušan Dušek. Ocenenie si prevezme aj Radovan Rumanovič, predseda saleziánskeho športového klubu SDM Domino, ktorý patrí medzi najväčšie svojho druhu na Slovensku.
Laureátkou sa stane Emília Harmathová, módna návrhárka a majiteľka chránenej dielne Donna Rosi, ktorá pôsobí popri jej podnikateľskom projekte a kde zamestnáva šičky s hendikepom, napríklad nepočujúce. Počas pandémie, keď boli ťažko dostupné, šila pre seniorov mestskej časti rúška. Organizuje tiež podujatia pre deti na tému udržateľnosti a venuje sa práci so seniormi. Ocenený bude aj Dalibor Ondruš, významný onkourológ a vedec, ktorý vykonáva prospešnú vedeckú prácu v oblasti boja proti rakovine.
Oceňovanie sa má uskutočniť v máji.
