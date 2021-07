Ružinov víta návrh vytvoriť inšpekciu pre DSS či detské domovy

Martin Chren, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 6. júla (TASR) – Bratislavský Ružinov víta návrh zákona vytvoriť inšpekciu pre domovy sociálnych služieb a detské domovy. Pripravuje ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na posilnenie ochrany najzraniteľnejších fyzických osôb. Nová právna úprava by mala byť účinná od 2. štvrťroka 2022.povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.Pozitívne vníma, že ministerstvo na takomto návrhu pracuje, nerozumie však, prečo s ním prichádza až teraz, keďže situácia nie je nová. Na otázku, či by sa dalo predísť situácii v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici, kde mali zle zaobchádzať so seniormi, však odpovedať nevedel.poznamenal Chren. Do úvahy treba brať aj to, že počas pandémie nového koronavírusu sa zariadeniam sociálnych služieb vyhýbali rôzne inšpekcie, aby do nichskonštatoval Chren s dôvetkom, že ak by inšpekcia fungovala, šanca na takéto situácie by bola menšia.Právna úprava sa má podľa ministerstva vzťahovať na osoby, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na vymedzené druhy sociálnej pomoci. Buď poskytovaním sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.uviedla pre TASR hovorkyňa MPSVR SR Michaela Slivková Kirňaková.Návrh počíta aj s novelizáciou súvisiacich právnych predpisov vrátane zákona o sociálnych službách. Vymedzená má byť kontrolná činnosť realizovaná popri štátnej kontrole. Dôležitá má byť taktiež koordinácia, teda štátnej kontroly podľa návrhu zákona a kontroly, respektíve dohľadu, zo strany iných orgánov verejnej moci v rozsahu ich pôsobnosti.doplnila hovorkyňa.Návrh zákona je pripravovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.