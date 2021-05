Ružinov víta upustenie od zámeru nájomných bytov v Prievoze

Bratislava 5. mája (TASR) – Bratislavský Ružinov víta, že hlavné mesto upustilo od investičného zámeru výstavby nájomných bytov na Parkovej ulici, v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Csákyho kaštieľa. Vedenie mesta svoje rozhodnutie odôvodňuje silnými a pravdivými argumentmi občanov. Starosta Ružinova Martin Chren si rozhodnutie primátora Bratislavy Matúša Valla váži a oceňuje ho. Mestská časť je podľa neho pripravená pomôcť nájsť vhodnejší pozemok.



"Musím povedať, že je to prvýkrát v histórii Bratislavy, čo sa stalo, že primátor takto počúva námietky obyvateľov. V minulosti sme bojovali proti výstavbe na inom mieste, na Astronomickej ulici, kde chcelo mesto stavať nájomné byty. Bol to naozaj súboj obyvateľov a nikto nepočúval," uviedol pre TASR Chren.



V rámci rokovaní podľa vlastných vyjadrení primátorovi prisľúbil, že pre realizáciu zámeru budú hľadať alternatívne a náhradné pozemky, teda také, kde by to ľuďom nevadilo. "Viem minimálne o jednom, kde zatiaľ nie sú nejakí susedia, ktorým by takéto niečo mohlo prekážať a nie je tam ani žiadna historická budova," poznamenal Chren. Poukázal tiež na ďalšiu metódu, ktorá sa mu javí ako efektívna, napríklad odkúpením bytu či bytov v nejakom súkromnom developerskom projekte.



Rozhodnutie primátora oceňuje aj miestna poslankyňa a obyvateľka Mária Barancová, podľa ktorej išlo o argumenty zohľadňujúce ráz Prievozu ako dediny, historickú hodnotu územia, či rozpor s územným plánom. "Občania dokázali pravdivou a slušnou argumentáciou zmeniť v minulosti nemožné. Dnes je to už možné, občan v demokracii sa stal spolutvorcom vecí verejných," konštatuje.



Za chybu považuje zároveň skutočnosť, že vyhlasovanie za národnú kultúrnu pamiatku sa týkalo len kaštieľa zo začiatku 20. storočia, a nie aj celého areálu. Podľa jej informácií sa v súčasnosti vedie odborná diskusia o pamiatkových objektoch v predmetnom areáli. "Predložili sme preto občiansky podnet na rozšírenie objektovej skladby vyhlásenej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Pamiatkovému úradu SR," podotkla Barancová. Na komisii územného plánovania zároveň požiadala, aby bol do pripomienok k príslušnému územnému plánu zóny zapracovaný návrh na preklasifikovanie funkčného využitia z rozvojového územia na stabilizované.



Občania zároveň volajú po revitalizácii územia, očakáva sa však diskusia so samosprávou a aktívna občianska participácia. Na dlhodobú snahu ochrany hodnôt tejto časti Prievozu poukazuje aj poslanec Nikolaj Gečevský. "Snažíme sa zo všetkých síl strážiť Prievoz. Je to jedna z mála štvrtí, ktorá by sa mala zachovať aj z hľadiska histórie," povedal na nedávnej verejnej diskusii.