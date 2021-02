Bratislava 25. februára (TASR) – Bratislavská mestská časť Ružinov vstupuje do Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tento týždeň to odsúhlasili ružinovskí miestni poslanci. Starosta Ružinova Martin Chren označil členstvo v združení za veľmi dôležité, a to najmä z hľadiska zapájania sa do pripomienkovania legislatívy, ktorá má na mestskú časť vplyv. Príkladom je podľa neho aj aktuálny návrh novely stavebného zákona.



"Ružinov zrušil svoje členstvo pred niekoľkými rokmi viac-menej z politických dôvodov. Zisťujeme však, že členstvo v ZMOS je pre nás veľmi dôležité," skonštatoval Chren. Na miestnom zastupiteľstve poslancov informoval, že v ústrednom krízovom štábe, ktorý v posledných mesiacoch zasadá pre pandémiu nového koronavírusu, sedí za ZMOS starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký. "Len vďaka tomu, že tam je za ZMOS, sme mali aj my v Ružinove z prvej ruky informácie z rokovania krízového štábu a vedeli sme, čo robiť v čase pandémie za posledný rok," poznamenal starosta. Aj to je podľa neho výhoda členstva v tomto združení. Výška členského príspevku v ZMOS pre mestskú časť Ružinov je pre tento rok na úrovni 8300 eur.



ZMOS je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v SR.