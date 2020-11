Ružinov vydal stavebné povolenie vo veci sanácie vrakunskej skládky

Bratislava 20. novembra (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove vydal stavebné povolenie vo veci sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Povolenie zatiaľ nie je právoplatné, účastníci konania sa voči nemu môžu odvolať. Ak však všetko dobre dopadne, podľa starostu Ružinova Martina Chrena by sa mohol budúci rok spustiť proces sanácie.



"Po približne rok trvajúcom, veľmi komplikovanom procese stavebného povoľovania sme tento týždeň vydali stavebné povolenie na sanáciu vrakunskej skládky. Účastníci sa ešte môžu odvolať, stavebné povolenie je zatiaľ neúčinné, ale je už vydané," uviedol pre TASR Chren s tým, že sa odvolávajú najmä majitelia pozemkov, ktorí čelia vyvlastňovaciemu konaniu zo strany štátu.



Ak podľa neho všetko dobre dopadne, tak v budúcom roku sa bude môcť začať samotný proces sanácie. "Škodlivé jedy bývalej Dimitrovky, ktoré boli vyvezené len pár minút od konečnej ružinovských električiek, zakapsulujú. Tým pádom prestanú unikať, prestanú otravovať spodné vody a ohrozovať pitnú vodu Žitného ostrova," poznamenal Chren.



Proces takzvanej enkapsulácie podľa neho neznamená vyčistenie pôdy, je to zatiaľ zakonzervovanie. "Tiež by som rád videl komplexnejšie riešenie, ale aj toto je aspoň niečo. Keď nás raz budú hodnotiť budúce generácie, tento projekt budú možno považovať za jedno z najdôležitejších rozhodnutí pre ochranu životného prostredia v tomto desaťročí," doplnil Chren.



Sanácia skládky sa má realizovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou sanácie má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Sanácia skládky by mala stáť 34,1 milióna eur, projekt má zaplatiť Európska únia.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.



Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom sú podľa ministerstva životného prostredia zasiahnuté Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Rezort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov. Zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove v súčasnosti ohrozený nie je.



Ministerstvo očakávalo spustenie sanácie ešte v roku 2018. Na projekt bolo nakoniec vydané územné rozhodnutie v júli 2019, právoplatnosť nadobudlo v decembri 2019, a to rozhodnutím Okresného úradu Bratislava ako príslušného nadriadeného orgánu, ktorý potvrdil vydané územné rozhodnutie.