Ružinov vyhlásil architektonickú súťaž na plaváreň za 25 mil. eur

Bratislava 22. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov vyhlásil architektonickú súťaž na novú lokálnu plaváreň pre Ružinovčanov. Vzísť má z nej návrh chýbajúcej plavárne na území mestskej časti a zároveň návrh rekonštrukcie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, vedľa ktorého by mala vzniknúť. Lehota na predkladanie ponúk je do 31. marca 2022. Investičné náklady na realizáciu stavby sa odhadujú na 25 miliónov eur bez DPH.



"Máme ideálne miesto na umiestnenie plavárne, vedľa zimného štadióna, pri Štrkoveckom jazere. Ideálne je to aj z hľadiska energetiky, pretože zimný štadión produkuje obrovské množstvo odpadového tepla, ktoré sa dá použiť práve pri vykurovaní bazéna a plavárne, a tým sa ušetria nemalé peniaze," povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Súťaž bola zverejnená v Európskom vestníku. Mestská časť pri návrhu požaduje, aby bol projekt funkčný, s ohľadom na význam daného priestoru i životné prostredie. Dôraz kladie tiež na náklady. "Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia zimného štadióna a návrh čo najlepšej energetickej technológie, ktorá umožní úsporne chladiť štadión a zároveň vyhrievať plaváreň," podotkol na sociálnej sieti Chren. Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela mestskej časti vláda SR grantom 600.000 eur.



Vyhlasovateľ súťaže požaduje od súťažiacich návrh komplexného športovorekreačného areálu s celoročným fungovaním. Štadión, hotel a nová plaváreň majú byť vzájomne logicky prevádzkovo a funkčne prepojené. Nová plaváreň má byť koncipovaná športovo - primárne ako plavecký bazén so šiestimi 25-metrovým dráhami, s detským bazénom, saunami a masážami.



Návrhom vybudovania plavárne a rekonštrukcie zimného štadióna sa zaoberalo miestne zastupiteľstvo vo februári tohto roka. Návrh vzišiel z toho, že mestská časť nedisponuje plavárňou, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom a zároveň verejnosti na rekreačné účely.



Pôvodne samospráva uvažovala o 50-metrovom olympijskom bazéne s 25-metrovým rozplavbovým bazénom, aby nová plaváreň spĺňala možnosť realizácie medzinárodných plaveckých športových podujatí. Úvaha vychádzala zo situácie, že v Bratislave je jedna plaváreň s 50-metrovým bazénom na Pasienkoch, ale tento objekt je už v havarijnom stave, konštatovala dôvodová správa. Podporu z iných inštitúcií však mestská časť nenašla. Nakoniec sa rozhodla pre finančné prijateľnejší variant lokálnej plavárne.



Na súťaži spolupracuje mestská časť so Slovenskou komorou architektov.