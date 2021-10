Ružinov vymení takmer 500 smetných košov, pribudnú aj ďalšie

Bratislava 21. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje vymeniť všetkých takmer 500 smetných košov. Doterajšie malé, zelené plastové koše na odpadky, ktoré často čelia útokom vandalov, majú nahradiť odolnejšie kovové, pozinkované koše antracitovej farby. Všetky koše s jednotným dizajnom by mali byť vymenené do konca budúceho roka. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren.



"Od decembra začneme koše postupne nahrádzať novými. Výmena prebehne postupne a potrvá do konca budúceho roka. Začneme od Nív a koncom budúceho roka už budú mať koše na našich sídliskách jednotný dizajn," priblížil Chren.



Rovnakej farby ako parkové koše by mali byť po novom aj stojany na vrecúška na psie exkrementy. Okrem výmeny plánuje mestská časť aj zvýšenie ich počtu. Na detské ihriská zároveň majú pribudnúť nové farebné nádoby na separovaný odpad. Samospráva chce aj takto deti naučiť ekologicky triediť už od mala.



"Bonusom je pár popolníkov, ktoré pribudnú na miesta, kde máme najväčší problém s cigaretovými ohorkami," poznamenal Chren.