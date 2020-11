Ružinov začal prerokovávať návrh zadania ÚPZ záhradkárskej osady

Bratislava 3. novembra (TASR) – Bratislavský Ružinov začal s prerokovávaním návrhu zadania pre územný plán zóny (ÚPZ) Zlaté piesky, záhradkárska osada. Pripomienkovať ho môžu dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ale tiež obyvatelia. Urobiť tak môžu do 30. novembra, a to poštou alebo elektronicky. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



S návrhom je možné oboznámiť sa na stránke mestskej časti, v časti Územné plánovanie, ako aj na úradnej tabuli. Pripomienky a požiadavky je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu, zaslať e-mailom na adresu erika.szaboova@ruzinov.sk, alebo poštou na adresu oddelenia územného plánu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici. "Pripomienky doručené po lehote nebude možné zohľadniť," podotýka samospráva.



Mestská časť začala vlani s obstarávaním ÚPZ Zlaté piesky, konkrétne pre lokalitu záhradkárskej osady Mokráň záhon. Ide o územie s rozlohou 26,2 hektára, ktoré je funkčne určené pre záhrady a záhradkárske a chatové oblasti, kde však pribúdajú čierne stavby, často využívané na trvalé bývanie. "Neexistuje tam rozumná, jasná regulácia výstavby. Čiže niektorí stavebníci to zneužívajú a obchádzajú. A stavajú naozaj v záhradkárskej osade bez prístupových ciest, kde sa nedostane ani sanitka, obrovské domy. Dokonca s nájomnými bytmi," povedal vtedy pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Samospráva považuje za "mimoriadne dôležité a nutné" zadefinovanie jasných regulácií využitia územia celej zóny. Teda určenie podmienok na výstavbu, saturáciu celej zóny potrebnou technickou infraštruktúrou vrátane vyriešenia dopravnej obsluhy dynamickou a statickou dopravou.