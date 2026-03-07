< sekcia Regióny
Ružinov začal s obnovou DK Bulharská, ktorý dlhé roky chátral
Zhruba počas leta by sa malo pracovať na novej streche či fasáde objektu, počas jesene a zimy by sa malo následne pokračovať v interiéri.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Dom kultúry (DK) na Bulharskej ulici na Trnávke v Ružinove, ktorý bol dlhé roky zatvorený a chátral, sa dočkal rekonštrukcie. Vysúťažená stavebná firma začala s vypratávaním objektu. Samotné rekonštrukčné práce sú naplánované na 14 mesiacov. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Po obnove má budova slúžiť ako multifunkčný dom kultúry.
„Rekonštrukcia kultúrneho domu je niekoľko miliónov eur. Museli sme čakať, kým sú vhodné výzvy a prispôsobiť projektovú dokumentáciu tomu, na čo sú výzvy určené. V tomto prípade ideme cez energetickú obnovu, čiže gro oprávnených nákladov nám preplatia cez zateplenie a zníženie energetickej náročnosti,“ skonštatoval Chren s tým, že napríklad vybavenie bude musieť mestská časť financovať z vlastného rozpočtu.
Zhruba počas leta by sa malo pracovať na novej streche či fasáde objektu, počas jesene a zimy by sa malo následne pokračovať v interiéri. Tým sa chce mestská časť čo najviac vyhnúť zdržaniam pre počasie. Na budúcu jar by mali prebehnúť finálne úpravy a obnova vonkajších povrchov chodníkov.
Po obnove má objekt slúžiť ako multifunkčný kultúrny dom. Na prízemí by mala fungovať pobočka Knižnice Ružinov aj s detským kútikom a malou kaviarňou. Zároveň tam má byť aj klub dôchodcov s výdajňou stravy. Knižnica aj klub dôchodcov sa tam presťahujú z terajších priestorov na Na úvrati, keďže aj táto budova je tiež v zlom stave. Na prvom poschodí má byť obnovená divadelná a tanečná sála. Vhodná má byť na predstavenia či tancovačky, ale aj na nácviky rôznych hudobných a tanečných súborov. Na druhom podlaží má vzniknúť niekoľko miestností na krúžkovú a záujmovú činnosť, aby sa mohla ponuka voľnočasových aktivít na Trnávke výrazne rozšíriť.
