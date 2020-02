Ružinov začal stavebné konanie vo veci sanácie vrakunskej skládky

Bratislava 24. februára (TASR) - Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove ako príslušný stavebný úrad začal stavebné konanie vo veci sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na projekt zaevidovala mestská časť v polovici januára. Námietky a pripomienky môžu účastníci konania podať v priebehu najbližších dní. Pre TASR to potvrdila riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.



"Táto skládka je časovanou bombou, a preto je dôležité, aby sa jej sanácia začala čo najskôr. Je to o to závažnejšie, že ide o problém, ktorý presahuje hranice Ružinova a aj Vrakune," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.



Sanácia skládky sa má realizovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Príklady použitia tejto metódy sú známe v Česku, Rakúsku, Poľsku, USA či Veľkej Británii. Envirorezort očakáva, že umiestnenie tesniacej steny by sa mohlo začať v lete tohto roka.



Monitorovanie územia skládky robí posledných päť rokov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Jeho generálny riaditeľ Branislav Žec na tlačovej konferencii minulý týždeň poznamenal, že enkapsulácia je v tomto prípade vhodnou metódou. "Musíme rozmýšľať rýchlo a pracovať s finančnými prostriedkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné," uviedol.



Súčasťou sanácie má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Sanácia skládky by mala stáť 34,1 milióna eur, práce by sa mali skončiť najneskôr v júni 2023.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.



Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je podľa ministerstva životného prostredia zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Rezort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov. Zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove v súčasnosti ohrozený nie je.



Ministerstvo očakávalo spustenie sanácie ešte v roku 2018. Pre projekt bolo nakoniec vydané územné rozhodnutie v júli 2019, právoplatnosť nadobudlo v decembri 2019. A to rozhodnutím Okresného úradu Bratislava ako príslušného nadriadeného orgánu, ktorý potvrdil vydané územné rozhodnutie. Žiadosť o stavebné povolenie zaevidovala mestská časť v polovici januára 2020.