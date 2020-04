Ružinov začal v piatok s testovaním vo svojich domovoch seniorov

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov začal v piatok s testovaním klientov a zamestnancov vo svojich dvoch domovoch seniorov. Ako prví podstúpili testovanie na COVID-19 prevažne imobilní klienti na Pivoňkovej ulici. S testovaním sa pokračuje v Ružinovskom domove seniorov (RDS) na Sklenárovej ulici, ktorý je najväčším zariadením svojho druhu na Slovensku, pod ktoré spadá zariadenie na Pivoňkovej. Budúci týždeň sa bude testovať v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici.



"Klienti domovov dôchodcov sú najohrozenejšou skupinou z hľadiska dosahov nového koronavírusu. Prvotné otestovanie všetkých klientov a zamestnancov je pre nás veľmi kľúčové, aby sme sa utvrdili v tom, že ani skrytým spôsobom sa ochorenie COVID-19 do domovov dôchodcov v Ružinove nedostalo," uviedol na brífingu starosta Ružinova Martin Chren s tým, že celkovo by sa malo otestovať okolo 650 ľudí.



Za pravdu mu dáva aj riaditeľka RDS Mária Mattovič Straková, podľa ktorej sa včasným otestovaním klientov aj zamestnancov dokáže včas eliminovať nákaza a môžu sa urobiť príslušné opatrenia. "Dokážeme odhaliť nákazu včas, ak tu je, a zamedzíme fatálnym následkom, ktoré by netestovaním mohli nastať," poznamenala. Do budúcnosti uvažuje mestská časť nad testovaním formou tzv. rýchlotestov.



Pri aktuálnom testovaní metódou real time PCR s reverznou transkripciou pomáha samospráve iniciatíva MiddleCap Help. "Ide o testovanie PCR testami, čo je najkvalitnejšie testovanie, aby sme vedeli dať mestskej časti kvalitnú odpoveď na to, čo sa dnes deje s klientmi týchto domovov," poznamenal Matúš Výboh z iniciatívy. Tá na pomoc najohrozenejším skupinám pri pandémii, teda seniorom, detským pacientom a zdravotníkom, vyčlenila celkovo 500.000 eur. Z nej sa financuje nielen spomínané testovanie, ale aj nákup ochranných rúšok, detských rúšok, ochranných oblekov či iného potrebného materiálu.