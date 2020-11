Ružinov zachráni jedno z posledných zachovaných futbalových ihrísk

Bratislava 19. novembra (TASR) – Bratislavský Ružinov odkúpi pozemky v celkovej výmere 2,4 hektára (ha) v Ružovej doline, čím sa mestskej časti podarí zachrániť jedno z posledných zachovaných futbalových ihrísk v širšom centre hlavného mesta. Veľké futbalové ihrisko získa za cenu 4,9 milióna eur bez DPH. Súčasťou nadobúdaných pozemkov je aj pozemok pod vedľajšou základnou umeleckou školou (ZUŠ) na Sklenárovej ulici, čím sa otvorí priestor pre jej ďalší rozvoj, prípadne rekonštrukciu. O kúpe rozhodli v stredu (18. 11.) večer ružinovskí poslanci.



"Za posledných 30 rokov zaniklo v Bratislave 43 futbalových ihrísk. Bojovali sme o osud 44. veľkého futbalového ihriska, na ktorom hráva FC Ružinov. Toto ihrisko je v súkromnom vlastníctve, ako zostatok po bývalom podniku Kablo Bratislava," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren, ktorý cenu považuje za výhodnú, keďže vyrokovaná cena za štvorcový meter je o polovicu nižšia, ako je trhová cena v lokalite.



Mestská časť začala spolu s bratislavským magistrátom rokovať o kúpe pred dvoma rokmi, keď majiteľ pozemku začal na ňom plánovať výstavbu a detskému futbalovému klubu dal výpoveď. Ihrisko je totiž v územnom pláne vedené ako stavebný pozemok, ako občianska vybavenosť celomestského významu. "Aj keď ide o takzvané stabilizované územie, novostavby sú tam prípustné. Čiže by mohli vzniknúť stavby najmä kancelárií, obchodných priestorov, ktoré už v Ružinove naozaj nepotrebujeme, a 30 percent plochy by mohlo byť zastavaných bytmi," priblížil Chren.



Kúpa pozemkov by sa mala financovať predaním iného pozemku pod cudzou budovou, ktorý mestská časť nepotrebuje a ako pozemok pod budovou patriacej súkromnej firme je nevyužiteľný. Jeho predajom by mohla mestská časť získať približne 2,8 milióna eur, čo pokryje viac ako polovicu pozemkov na Sklenárovej ulici. Na druhú časť výdavkov a záchranu ihriska by mohlo podľa starostu prispieť aj hlavné mesto z prostriedkov developerského poplatku vybratého na Nivách. Vedenie mestskej časti o tom už s vedením mesta rokuje, samospráva verí, že nájdu dohodu.



"Súčasťou nadobúdaných pozemkov je nielen veľké futbalové ihrisko, tréningové plochy, tribúna a ďalšie stavby, ale aj pozemok pod vedľajšou základnou umeleckou školou na Sklenárovej ulici. Bude to tiež veľký prínos, pretože sa tým odstráni brzda rozvoja tejto školy, prípadne otvorí cesta na jej rekonštrukciu," poznamenal Chren.



Z pôvodnej požiadavky na úrovni takmer osem miliónov eur sa podarilo vyrokovať cenu 4,9 milióna bez DPH. Kúpna cena za jeden štvorcový meter je 210 eur, pričom podľa cenovej mapy sa pozemky v tejto lokalite predávajú od 400 do 1000 eur. Predávajúci zároveň stiahol všetky súdne spory, ktorými si od hlavného mesta nárokoval ušlé nájomné za pozemky pod ZUŠ. Budovy ako šatne či tribúnu odpredá nad rámec pozemkov za symbolické euro.