Ružinov zháňa ľudí na pomoc s ubytovaním ukrajinských utečencov

Bratislava 25. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov hľadá dobrovoľníkov, ktorí by vedeli dočasne, na pár týždňov, ubytovať ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Ozvať sa môžu tí, ktorí majú voľnú izbu, dom či nehnuteľnosť, prípadne sú majiteľom hotela alebo ubytovne, a boli by ochotní prichýliť ich za symbolickú cenu. Miestny úrad ich následne skontaktuje s konkrétnymi ľuďmi a rodinami, ktoré majú väzbu na mestskú časť a potrebujú pomoc. Urobiť tak môžu aj prostredníctvom e-mailovej adresy pomoc@ruzinov.sk



"V priebehu dnešného dňa nás na miestnom úrade už kontaktovali viaceré ružinovské rodiny, ktorých príbuzní na Ukrajine sa chystajú ujsť pred vojnou. Aktuálne už vieme o niekoľkých rodinách – typicky mama, babka, dieťa – ktoré by mali na Slovensko doraziť v najbližších dňoch," približuje starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti s tým, že hoci v prvom rade by mala pomôcť rodina a známi, nie vždy je to možné.



Mestská časť a jej civilná obrana sú podľa starostu dobre pripravené na krízové udalosti, v rámci ktorých vie poskytnúť úkryt a núdzový prístrešok pre veľké skupiny ľudí. Ide však skôr o veľké priestory typu telocvične, kde sa dá poskytnúť núdzová strecha nad hlavou pre väčšiu skupinu ľudí na jednu či dve noci, teda nie priestory, kde sa dá prichýliť dlhodobejšie napríklad celá rodina s dieťaťom. "Veľmi núdzovo a na výnimku vieme pomôcť dvom - trom rodinám na prvý mesiac, už teraz však záujem prekračuje naše možnosti," podotkol Chren.



Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) spolu s neziskovým projektom Misia – osobnosti kuriérmi organizujú v sobotu (26. 2.) dobrovoľnú materiálnu zbierku pre ľudí z Ukrajiny. "Ukrajinskí utečenci potrebujú našu pomoc, či už na strane Slovenska v Ubli alebo v pohraničnej oblasti Ukrajiny vo Veľkom Bereznom. Urgentne potrebujú deky, skladacie lehátka, posteľné prádlo, trvanlivé potraviny, najmä polievky, mlieko, dezinfekčné mydlá, hygienické potreby, plienky pre deti," približujú organizátori. Potrebné veci je možné priniesť v sobotu do Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj od 10.00 do 18.00 h.



V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva deklaruje pripravenosť postupov a plánov aktivizácie v prípade potreby pomôcť napríklad aj mestská časť Lamač. "Svoju činnosť však podriaďujeme základnej riadiacej schéme v oblasti krízového riadenia," poznamenal starosta Lamača Lukáš Baňacký s dôvetkom, že v tejto chvíli nie je dôvod na paniku.