Ružinov získa do správy komunikácie a pozemky vo Vlčom hrdle

Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislavský Ružinov získa do svojej správy komunikácie, pozemky a zeleň vo Vlčom hrdle, ktoré vlastní spoločnosť Slovnaft. Stať by sa tak malo na jar budúceho roka. Rozhodli o tom miestni poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva. Znamená to, že mestská časť na nich bude môcť vykonávať letnú či zimnú údržbu, čo doteraz nebolo možné.



"Vlčie hrdlo je súčasťou Ružinova, avšak celé sídlisko, ktoré je tu postavené, patrí Slovnaftu vrátane všetkých pozemkov, ciest a podobne. Mestská časť tu preto nevykonávala žiadnu údržbu, neodhrabávali sme sneh, nekosili sme, nestarali sa o stromy, neopravovali chodníky," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Samospráva sa preto so súkromnou spoločnosťou dohodla, že prevezme starostlivosť o toto sídlisko. Dohodu odobril koncom septembra aj miestny parlament. Poslanci schválili bezodplatné nadobudnutie verejných komunikácií vo výmere viac ako 13.000 štvorcových metrov. Schválili tiež prenájom pozemkov s rozlohou viac ako 29.000 štvorcových metrov v súvislosti so starostlivosťou o zeleň, a to na 15 rokov. Tieto pozemky dostane za jedno euro bez DPH.



"Slovnaft nám odovzdá všetky komunikácie vrátane parkovacích miest. Sú tam aj tie, ktoré sa prenajímajú občanom. Čiže príjem z prenájmu už bude mať mestská časť, z čoho budeme uhrádzať aj náklady na údržbu, ktoré nám, samozrejme, stúpnu," poznamenal Chren. Pozemky a zeleň dostane mestská časť podľa neho za "symbolické jedno euro".



Poslanci zároveň odsúhlasili výpožičku priestoru garáže od spoločnosti Slovnaft na uskladnenie mechanizmov na údržbu zelene a verejných priestranstiev. Odsúhlasili tiež nájom novovytvoreného pozemku na výstavbu a prevádzku cyklotrialovej dráhy pre verejnosť.