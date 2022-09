Ružinov zvažuje pre energetickú krízu zaviesť prácu z domu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Bratislavská mestská časť Ružinov sa pre energetickú krízu pripravuje aj na scenár, že veľká časť jej zamestnancov na miestnom úrade či v niektorých jej ďalších inštitúciách bude pracovať z domu. Pre TASR to potvrdil ružinovský starosta Martin Chren s tým, že chystajú aj ďalšie šetriace opatrenia.



"Zdražovanie cien energií sa dotkne všetkých samospráv. Zvlášť, ak zostanú platiť schválené vládne balíčky, ktoré uberajú samosprávam príjmy, z ktorých by zdražovanie mohli platiť," skonštatoval ružinovský starosta. Ružinov má zimný štadión, kde nárast cien energií označil starosta za enormný. "Máme deväť základných škôl, desiatky prevádzok škôlok a tu všade intenzívne pocítime energetickú krízu. Snažíme sa na to zodpovedne pripraviť," vyhlásil.



Na nárast cien energií reaguje aj najľudnatejšia bratislavská mestská časť Petržalka. Jej starosta Ján Hrčka pre TASR uviedol, že v rozpočte vyhradili peniaze na energetické audity. "Mestská časť má v správe budovy materských a základných škôl, kultúrne objekty a čiastočne spoluvlastní budovu, kde sídli úrad," uviedol. Spomenul aj verejnú plaváreň, ktorá je podľa neho energeticky náročným projektom.



Mestská časť podpísala dodatok so spoločnosťou, ktorá v Petržalke prevádzkuje tepelné hospodárstvo, a rokuje s ňou aj o ďalších možnostiach, ako by mohla samospráva znížiť náklady. Petržalka podľa starostu hospodárila v uplynulom období dobre, a bude záležať od miestnych poslancov či svoje úspory použije na vyššie ceny energií alebo sa bude v rozpočte škrtať.



"Sme, našťastie, v dobrej finančnej kondícii a nie je nevyhnutné škrtať za každú cenu. Niečo budeme musieť prehodnotiť, ale dotkne sa to podľa mňa rádovo piatich až desiatich percent vecí," skonštatoval Hrčka. Ako podotkol, aj napriek tomu je potrebné sústrediť sa na energetické úspory a nájsť spôsob, aby samospráva fungovala v doterajšom režime, zbytočne neplytvala peniaze a skôr ich využila na investičný dlh.