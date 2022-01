Ružinov zvýšil výšku jednorazového príspevku v hmotnej núdzi

Bratislava 16. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov zvýšil výšku nenávratných finančných príspevkov v hmotnej a náhlej hmotnej situácii. Pre rodiny s deťmi sa horná hranica príspevku zvýšila z pôvodných 160 eur na 300 eur, pre jednotlivcov (nezamestnaní, dôchodcovia) zo 100 eur na 200 eur. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré miestni poslanci schválili ešte vlani v decembri.



"Zvýšenie nenávratných príspevkov v hmotnej a náhlej hmotnej situácii súvisí s rastom cien potravín a energií a pandémiou nového koronavírusu," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Zvýšenie príspevkov si z rozpočtu mestskej časti vyžiada približne 10.000 eur, v závislosti od počtu žiadateľov.



Podľa dôvodovej správy materiálu bolo dôvodom pre zvýšenie výšky jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi a v čase náhlej núdze skutočnosť, že od roku 2011 nedošlo k žiadnej úprave výšky tohto príspevku. Mestská časť pritom poukazuje na to, že životné náklady obyvateľstva sa kontinuálne zvyšujú. Nezanedbateľným faktom je podľa samosprávy v súčasnosti aj zhoršovanie sociálnej a ekonomickej situácie občanov z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Pri skupine rodičov s maloletými deťmi je výrazným faktorom napríklad aj znižovanie príjmu počas čerpania dlhodobej pandemickej OČR.



Podľa VZN poskytuje samospráva finančný príspevok v hmotnej núdzi a v čase náhlej núdze jednotlivcom, ako aj rodinám s nezaopatrenými deťmi. U rodín ide o skupinu rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo s nízkym príjmom. Zväčša sú to rodičia samoživitelia na rodičovskej dovolenke, ktorí sú poberatelia rodičovského príspevku. Je to skupina rodičov, ktorí sú bez sociálnej podpory, v krízových centrách a sú ťažko zamestnateľní.



U občanov ide o osoby v produktívnom veku. Sú to dlhodobo nezamestnaní, občania bez prístrešia či prepustení z väzenia, alebo dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ktorí môžu byť vdovy, vdovci, rozvedení, slobodní. Často sú bez sociálnej opory zo strany príbuzných, s nízkym alebo žiadnym príjmom. Občania všetkých týchto kategórií sú marginalizovaní a ťažko zamestnateľní.



Počet podaných žiadostí o jednorazový finančný príspevok bol v uplynulých troch rokoch pri rodinách s nezaopatrenými deťmi v priemere sedem rodín ročne, pri nezamestnaných 28 žiadateľov ročne a pri dôchodcoch 47 žiadateľov ročne.