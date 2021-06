Ružinovčania sa môžu vyjadriť k ponuke a kvalite sociálnych služieb

Bratislava 10. júna (TASR) – Obyvatelia bratislavského Ružinova sa môžu vyjadriť k ponuke a kvalite sociálnych služieb, ktoré poskytuje mestská časť. Urobiť tak môžu vyplnením anonymného on-line dotazníka. Samospráva ním chce zistiť, ktorým oblastiam by bolo potrebné sa venovať viac, prípadne ktoré služby pre občanov v tomto smere absentujú. Zverejnený je na webovej stránke.



Každá obec (mesto, mestská časť) má zo zákona povinnosť vypracovať strategický materiál, ktorý bude určovať rámec rozvoja sociálnych služieb. Podľa samosprávy sa takýto materiál nedá spraviť od stola a je dôležité, aby sa k nemu vyjadrili aj obyvatelia.



„Na základe ich skúseností, potrieb a definovania ich budúcich potrieb v kombinácii s našimi doterajšími skúsenosťami, demografickým vývojom a situáciou v regióne dokážeme zadefinovať, ktorým oblastiam sa treba viac venovať,“ uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.



Vyplnený dotazník je možné poslať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy dotaznik@ruzinov.sk alebo poštou na sociálny odbor miestneho úradu. Občania ho môžu tiež vhodiť osobne do škatule vo vestibule miestneho úradu, prípadne pri správe trhoviska Miletičova. „Keďže je to dôležitá téma, záleží nám na tom, aby sa dotazník dostal k čo najväčšiemu počtu ľudí. Okrem možnosti vyplniť ho on-line je preto aj súčasťou mesačníka mestskej časti, ktorý vychádza v náklade viac ako 43.000 výtlačkov,“ poznamenala Tóthová.